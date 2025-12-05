Co szykuje Maja Golec? Najstarsza córka Pawła Golca ujawnia plany

"Idę w swoją stronę, ale nie odcinam się" - mówi Maja Golec, czyli najstarsza córka Pawła Golca z grupy Golec uOrkiestra. 22-latka szykuje debiutancką płytę, a w okresie świątecznym chętnie kolęduje razem z najbliższymi - nie tylko w domu, ale również na scenie.

"To jest rozrywkowe, popowe, dużo w tym soulu, czasem może się trochę jazzu pojawić" - mówi Maja Golec o swojej twórczości w "Pytaniu na śniadanie".

Wokalistka przypomina, że od małego śpiewała, a w tym roku ukończyła studia I stopnia na kierunku wokalistyka jazzowa na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Razem z najbliższymi szykuje się do wspólnego kolędowania, nie tylko w domu, ale również na scenie podczas koncertów Golec uOrkiestra. Niedawno wróciła z Tanzanii, gdzie odpoczywała z rodzicami, choć podczas wypoczynku znalazł się też czas na próby.

Maja Golec szykuje debiutancki album. Co już wiemy?

W programie TVP 22-latka zaśpiewała swój najnowszy utwór "W innym świecie". W tym roku wypuściła wcześniej jeszcze autorskie single "Daleko", "Nieustannie" i "Opadam". Maja nie kryje, że razem ze swoim zespołem pracuje nad debiutancką płytą.

"Tekst utworu opowiada o miłości niespełnionej - uczuciu, które być może mogłoby się ziścić, ale tylko 'w innym świecie'" - czytamy w opisie melancholijnego nagrania.

Maja Golec jest najstarszą córką Pawła Golca i Katarzyny Kułaczewskiej. Małżeństwo ma także drugą córkę - Annę (ur. 2013). Grający na puzonie wokalista Paweł współtworzy Golec uOrkiestrę ze swoim bratem bliźniakiem Łukaszem (wokal, trąbka) i jego żoną Edytą Golec (altówka, wokal), żona Łukasza. Dzieci Łukasza i Edyty - Bartłomiej (ur. 2004), Antonina (ur. 2006) i Piotr (ur. 2008) - również wspierają ich w rodzinnym kolędowaniu.

