Wojtek Mazolewski z nową płytą. Album "Solo" już dostępny!

"Album 'Solo' lidera Pink Freud i Wojtek Mazolewski Quintet to kameralna, niezwykle nastrojowa, niemal filmowa historia bez słów. Poruszające love story Artysty i jego instrumentu" - tak brzmi opis nowej płyty.

"Kontrabas to w jazzie instrument często niedoceniany - od czasu big bandu Duke'a Ellingtona przypisano mu miejsce rytmicznego fundamentu dla szalonych popisów mistrzów trąbki, perkusji, fortepianu. Wydawać by się mogło, że solowy album, będzie dla Mazolewskiego okazją do wirtuozerskich przechwałek. Lider Pink Freud wybrał jednak inną ekspresję - pokazuje kontrabas jako instrument melodyczny, z niezwykłą uważnością, by nie powiedzieć czułością, odkrywając bogactwo i głębie jego brzmienia" - czytamy dalej.

Album zapowiadały dwa single: "My Works Of Art", jedyny nieinstrumentalny fragment płyty, oraz "Dark Ecology". Materiał na "Solo" został nagrany przy okazji tworzenia muzyki do teatralnego spektaklu "OK.NO (The Window)" dla Teatru Starego w Lublinie i nazywany jest "muzycznym monodramem Mazolewskiego".

Wojtek Mazolewski i "Solo". "Jestem wdzięczny za tę przygodę"

"Jestem poruszony, szczęśliwy i wdzięczny za tę przygodę. To był długi proces pełen weny i pięknych uniesień, ale nie zawsze wszystko szło gładko. Wiele się w tym czasie nauczyłem. Szczerze i otwarcie przelałem te doświadczenia w dźwięki i teraz Wam je oddaję" - mówi o płycie sam autor.

"Dziękuję bardzo wszystkim ludziom, którzy współpracowali ze mną przy tej płycie. Jesteście częścią tej historii i muzyki. Teraz to Wy, słuchacze, będziecie pisać kolejne rozdziały i znaczenia. Niech ta muzyka przynosi Wam to, czego potrzebujecie" - dodaje.

Premierze towarzyszy trasa koncertowa. Nowych utworów będzie można posłuchać jeszcze na czterech ogłoszonych koncertach:

10.12 - Lublin, Teatr Stary

11.12 - Krakow, Alchemia

14.12 - Wrocław, Nietota

20.12 - Gdańsk, Jazz Jantar