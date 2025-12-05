Grzegorz Niemczuk walczy z poważną chorobą. Pianista przekazał nowe wieści

Pierwsze objawy choroby pojawiły się u Grzegorza Niemczuka jeszcze w 2016/2017 roku, jednak jednoznaczną diagnozę - stwardnienie rozsiane - postawiono mu dopiero w połowie 2022 r. Od tego czasu wielokrotnie nagradzany pianista regularnie stał się pacjentem szpitalnym, przyjmując silne leki, które mają zahamować rozwój nieuleczalnej choroby.

W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych 40-letni muzyk przekazał informacje o stanie zdrowia.

"Z wielką radością przyjąłem informację, że badania rezonansu magnetycznego jak również neurologiczne nie wykazały żadnych nowych zmian w mózgu. To oznacza, że w przyszłym roku znów będę mógł dla Państwa grać i dzielić się muzyką i moją duszą. Kolejny rok leczenia czas zacząć. Najważniejsze, że lek działa!" - napisał, dziękując lekarzom i personelowi Szpitala Śląskiego w Cieszynie za opiekę.

Kim jest Grzegorz Niemczuk?

Pianista ze swoimi recitalami grał w Polsce i na całym świecie, w tym m.in. w słynnej Carnegie Hall w Nowym Jorku, a także Filharmonii Narodowej, Teatrze Wielkim - Operze Narodowej i na Zamku Królewskim w Warszawie.

Czterokrotnie brał udział w International Keyboard Institute and Festival w Nowym Jorku (2008, 2009, 2011, 2014). W dorobku ma też nagrody zdobywane podczas Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2010) i IX Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym EPTA w Waterloo (2008).

We wrześniu 2017 r. zdobył stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Prowadzi również kursy mistrzowskie (Polska, Brazylia, Singapur, Malezja, Norwegia). W 2020 r. rozpoczął serię wideo poświęconą analizie wszystkich utworów Fryderyka Chopina. Projekt ten otrzymał stypendium przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Grzegorz Niemczuk dodał, że od poznania diagnozy "dogłębnie" zrozumiał Chopina, Schuberta, Beethovena i wielu innych kompozytorów. "To oni natychmiast stali się dla mnie przykładem niezłomności i dawania światu Piękna bez względu na wszystko" - napisał pianista.

