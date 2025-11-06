"Zamiast wydarzeń czy koncertów chcemy tworzyć doświadczenia wykraczające poza muzykę. Podejmujemy tematy natury, pamięci, obecności, troski o siebie, a przede wszystkim czasu" - podkreśla dyrektor artystyczny Krzysztof Pietraszewski.

Centralnym punktem festiwalu Sacrum Profanum będzie instalacja dźwiękowa Konrada Smoleńskiego "Everything Was Forever Until It Was No More", która w 2013 roku reprezentowała Polskę na Biennale w Wenecji. Monumentalne dzieło, oparte na brzmieniu spiżowych dzwonów i ścian głośników, stanie się miejscem codziennych InstaImprowizacji - spotkań artystów improwizatorów, którzy nigdy wcześniej ze sobą nie występowali. Wśród nich znajdą się Marek Pospieszalski (rezydent tegorocznej edycji Sacrum Profanum), Jérôme Noetinger, Colin Webster, Marshall Trammell, Mariam Rezaei, Jakob Kullberg, Cath Roberts, Guilhem Lacroux, Maja Ratkje i Yann Gourdon. Improwizacja, ulotna i efemeryczna, stanie się w tym roku głównym językiem festiwalu.

W programie znajdzie się też bitwa muzyczna - starcie duetu Malediwy (Marek Pospieszalski i Qba Janicki) z Colinem Websterem i Borją Díazem. Forma kojarzona ze sceną hiphopową oraz poetyckimi slamami przeniesiona zostanie na grunt muzyki eksperymentalnej.

Kolejnym międzynarodowym projektem będzie Across the North Sea, współpraca z brytyjskim festiwalem hcmf//, w ramach której w Krakowie wystąpią Cath Roberts i Mariam Rezaei, a w Huddersfield - Martyna Basta i Aleksandra Słyż. Słyż zaprezentuje także w Muzeum Manggha kameralny projekt inspirowany haiku Czesława Miłosza, przygotowany z Oto Fundacją - to jedno z wydarzeń towarzyszących.

Wątek poetycki wybrzmi także w pieśniach Mai Ratkje i Stiana Westerhusa do sonetów Szekspira, w repertuarze Jakoba Kullberga do poezji Ezry Pounda i braci Gizzich, a francuski zespół La Baracande zinterpretuje tradycyjne lamentacje z Górnej Loary, łącząc je z free jazzem, rockiem i tarantelą.

Sacrum Profanum wychodzi w plener

Sacrum Profanum to także wydarzenia w plenerze. Monumentalna czteroczęściowa kompozycja Stephena O'Malleya "You Origin" na rogi alpejskie, wykonywana przez szwajcarski zespół Alponom, zabrzmi o wschodzie i zachodzie słońca przy kopcu Kraka i na krakowskich Błoniach, wpisując się w naturalny rytm dnia. W Święto Niepodległości festiwal zaprosi na Marsz Niepodległej Muzyki z udziałem Krakow Improvisers Orchestra w centrum Krakowa - wspólnotowe święto wolności wyrażonej poprzez improwizację.

Domówka z Sacrum Profanum w klubie Hevre składać się będzie z trzech części z fortepianem w roli głównej: Martyna Zakrzewska wykona kultowe Sonaty i interludia Johna Cage'a w oprawie wizualnej Aleksandry Ołdak, Jakob Kullberg i Matt Choboter przedstawią poetycko-improwizowany cykl pieśni, a Jérôme Noetinger i Andrzej Karałow zakończą wieczór elektroakustyczną improwizacją.

W ramach Kultury Fizycznej muzyka połączy się z ruchem i sportem. Publiczność weźmie udział w wydarzeniu, podczas którego Kwartludium wykona nowe utwory Anny Sowy, Magdaleny Gorwy i Adama Porębskiego inspirowane odpowiednio: lekcjami wychowania fizycznego, jogą i bilardem. Podczas wydarzenia usłyszymy również energetyczne Box of Boxing Dominika Strycharskiego, rozgrywane na ringu, który posłuży za scenę dla całego koncertu.

Finałem Sacrum Profanum będzie koncert Sinfonietty Cracovii, która wraz z Lilianną Krych zaprezentuje utwór niemieckiej kompozytorki Evy-Marii Houben inspirowany naturą oraz wspólnie z Markiem Pospieszalskim jego dronowo-ambientową kompozycję na saksofon, taśmę i orkiestrę smyczkową.

