Fryderyk Chopin podbił młodzieżową platformę. Miliony nastolatków śledziło prestiżowy konkurs

Organizowany od 1927 roku Konkurs Chopinowski należy do najstarszych i najbardziej uznanych konkursów muzycznych na świecie. Odbywający się co pięć lat w Warszawie konkurs ma charakter monograficzny - w każdym etapie uczestnicy wykonują wyłącznie utwory Fryderyka Chopina.

Dla Polski wydarzenie ma ogromne znaczenie kulturowe. Konkurs nie tylko oddaje hołd narodowemu kompozytorowi, ale także promuje muzykę klasyczną i wizerunek Polski jako kraju o bogatych tradycjach artystycznych. Z kolei dla pianistów sukces w tym konkursie bywa przepustką do międzynarodowej kariery.

Chopin w erze cyfrowej

Tegoroczna, XIX edycja konkursu zainaugurowała obchody 100-lecia wydarzenia i po raz pierwszy została włączona w przestrzeń TikToka. "Transmisje LIVE z występów pianistów wyświetlono na TikToku ponad 91 milionów razy, pod nagraniami pojawiło się ponad 8,5 miliona polubień i tysiące komentarzy" - informuje platforma. - Oficjalny profil Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina na TikToku w ciągu ostatnich tygodni podwoił liczbę nowych obserwujących. To właśnie tam użytkownicy mogli znaleźć transmisje LIVE, wyjątkowe materiały zza kulis, wypowiedzi uczestników i najpiękniejsze fragmenty występów.

Największe zainteresowanie wzbudziły relacje z 5 października oraz koncerty finałowe, które zgromadziły rekordową liczbę reakcji.

Chopin trafia do nowych odbiorców

Obecność konkursu na TikToku sprawiła, że muzyka Chopina dotarła do znacznie szerszej publiczności, także spoza kręgów klasycznych melomanów. Niektórzy widzowie porównywali nawet "Marsz żałobny" Chopina z muzyką zespołu Nirvana.

"Instytucje kultury z dużym sukcesem korzystają z TikToka, realizując swoją misję przybliżania i promowania dziedzictwa, edukacji i budowy dialogu z odbiorcami. Wykorzystują coraz śmielej formaty komunikacji, które do tej pory nie były traktowane jako oczywiste, osiągając doskonałe rezultaty nie tylko w postaci budowy dotarcia, ale de facto przyciągnięcia nowej widowni do sal muzealnych, koncertowych i wystawienniczych. Pierwsza w historii współpraca TikTok Live z Konkursem Chopinowskim rozbrzmiała dziesiątkami milionów wyświetleń transmisji koncertów na całym świecie, tysiącami komentarzy, milionami reakcji i wielowątkowymi dyskusjami o muzyce klasycznej, promując i pielęgnując dziedzictwo Fryderyka Chopina" - podkreślił Łukasz Gabler, public policy manager w TikToku.

Edukacja i interakcja online

W ramach współpracy TikToka z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina uruchomiono również serię trzech "Piano Masterclasses" - transmisji na żywo, w których młodzi pianiści dzielili się wiedzą i doświadczeniem. Te lekcje przyciągnęły ponad 2,37 miliona wyświetleń.

Dodatkowo użytkownicy mogli wziąć udział w konkursie "Szepty Chopina", w którym młodzi twórcy z Europy prezentowali własne interpretacje utworów inspirowanych Chopinem. W rywalizacji uczestniczyło 581 artystów, a filmy z ich występów zanotowały ponad 2,3 miliona wyświetleń.

"Cieszymy się, że Konkurs Chopinowski spotkał się z tak entuzjastycznym przyjęciem wśród międzynarodowej społeczności na TikToku. Dziesiątki milionów wyświetleń i setki tysięcy reakcji pokazują, że muzyka klasyczna rezonuje dobrze również w ramach nowoczesnych formatów. Mamy nadzieję, że osoby, które dołączyły do transmisji z koncertów online, będą dalej odkrywać dzieła Chopina i zainspirują się do sięgnięcia po muzykę klasyczną na co dzień" - mówi dr Aleksander Laskowski, rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

Chopinowe hashtagi biją rekordy

Popularność Chopina w sieci potwierdzają również dane TikToka. Hashtag #Chopin ma już ponad 108 tysięcy postów, a #ClassicalMusic wzrósł o 60 proc. w ciągu ostatniego roku, tworząc jedną z najbardziej dynamicznych społeczności wokół kultury i sztuki na platformie.

