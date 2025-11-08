W piątek w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie odbyła się wieczornica poświęcona pamięci Elżbiety Pendereckiej. Przy urnie z prochami zmarłej artyści Sinfonietty Cracovii wypełnili kościół muzyką, a aktorzy Dominika Bednarczyk i Radosław Krzyżowski - poezją Cypriana Kamila Norwida oraz Czesława Miłosza. Podczas uroczystości pojawił się m.in. prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

W świątyni wystawiono księgę pamiątkową. Bliscy zmarłej w nekrologu poprosili, by nie składać kondolencji.

Ostatnie pożegnanie Elżbiety Pendereckiej

W sobotę o godz. 12:00 w tym samym kościele rozpoczęła się msza pogrzebowa. Za oprawę muzyczną odpowiadają Chór Polskiego Radia - Lusławice, Iwona Hossa (sopran), Maciej Tworek (dyrygent), Jurek Dybał (dyrygent), Andrzej Białko (organy).

Wśród żegnających w kościele pojawili się m.in. przedstawiciele władz - ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska i Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta, a także aktor i senator Jerzy Fedorowicz, satyryk Andrzej Mleczko i dziennikarka Monika Olejnik.

Po ceremonii urna zostanie pochowana w krypcie w Panteonie Narodowym. To właśnie tu 29 marca 2022 r., dwa lata po jego śmierci, spoczęły prochy Krzysztofa Pendereckiego. Elżbieta Penderecka poślubiła słynnego kompozytora w 1965 r., od tamtej pory prowadziła sekretariat swojego męża i wspierała go w jego działalności.

Kim była Elżbieta Penderecka?

Elżbieta Penderecka zmarła nagle 31 października w wieku 78 lat. Była mecenasem kultury wielkiego formatu: pomysłodawczynią i organizatorką ważnych wydarzeń artystycznych w kraju i na świecie, twórczynią międzynarodowych festiwali. Angażowała się w projekty edukacyjne rozwijające młodych muzyków, wspierała również kariery polskich artystów i zespołów. To dzięki jej staraniom powstała Sinfonietta Cracovia, a także Orkiestra Akademii Beethovenowskiej. Stworzyła i przez 29. edycji organizowała Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, uznawany za jeden z najważniejszych festiwali muzyki klasycznej.

Z okazji Święta Narodowego 3 maja 2012, Elżbieta Penderecka otrzymała z rąk Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w propagowaniu i upowszechnianiu polskiej i światowej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej.

W styczniu 2013 na gali Paszportów Polityki otrzymała nagrodę Kreatora Kultury 2012 za stworzenie ważnych wydarzeń muzycznych, przede wszystkim Wielkanocnego Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena; za wydobycie na światło dzienne rękopisów wielkich kompozytorów przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej; za patronowanie zespołom Sinfonietta Cracovia i Orkiestrze Akademii Beethovenowskiej; za ogromne zasługi dla polskiego życia muzycznego.

Elżbieta Penderecka wspólnie z mężem śp. Krzysztofem Pendereckim była kreatorką Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach - unikatowego ośrodka rozwijania młodych talentów muzycznych. 29 grudnia 2020 r. została powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Piotra Glińskiego na przewodniczącą Rady Programowej Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Elżbieta Penderecka była też członkiem Rady Doradczej European Union Youth Orchestra (EUYO).

2 kwietnia 2023 r. Elżbieta Penderecka została uhonorowana najwyższym odznaczeniem pozostającym w gestii ministra kultury - Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Z kolei z okazji 20-lecia Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena został jej przyznany Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

''Wydarzenia'': Jedenastu finalistów Konkursu Chopinowskiego. Wśród nich jeden Polak Polsat News Polsat News