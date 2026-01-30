"Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wojciecha Michniewskiego, wybitnego dyrygenta i kompozytora, jednej z najważniejszych postaci polskiej muzyki współczesnej" - głosi wpis resortu kultury.

Dyrygenta i kompozytora pożegnały też inne instytucje związane z muzyką współczesną, w tym m.in. Akademia Muzycznej w Bydgoszczy i Orkiestra Sinfonietta Cracovia.

Nie żyje Wojciech Michniewski. "Z ogromnym smutkiem"

"Orkiestra Sinfonietta Cracovia miała zaszczyt współpracować z Maestro podczas licznych koncertów i nagrań. Trwałym śladem tej współpracy pozostanie album 'Arbor Cosmica' z muzyką Andrzeja Panufnika z 1995 roku, który był pierwszym oficjalnym wydawnictwem płytowym naszego zespołu" - przypomina Orkiestra Sinfonietta Cracovia.

78-letni dyrygent i kompozytor był dyrygentem Filharmonii Narodowej w Warszawie, a także dyrektorem muzycznym Sceny Współczesnej w Warszawskiej Operze Kameralnej. Występował również poza granicami Polski, m.in. w Barcelonie, Berlinie, Paryżu i Hongkongu. W 2005 r. został odznaczony Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis".

"Tak trudno jest pogodzić się z faktem, że wspaniały artysta i pedagog, odszedł już na zawsze" - głosi wpis na profilu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

