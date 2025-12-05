4 grudnia Kazik przekazał informacje, że w trybie pilnym trafił do szpitala na Teneryfie. Lekarze podejrzewali u niego sepsę w związku z źle przeprowadzoną operacją usunięcia wyrostka.

"Po serii badań doktory powiedzieli, że dziś w nocy bliski końca drogi byłem. I na podobną akcję jak tatuś. Pewnie będę mnie kroić" - napisał Kazik na Facebooku, a w czwartek wieczorem opublikował zdjęcie szpitalnego łóżka z dopiskiem "Taki widok czeka mnie przez najbliższe kilka dni".

Kult na Teneryfie zagra bez Kazika. Kto go zastąpi?

Pozostali muzycy grupy Kult o całej sprawie dowiedzieli się dopiero po wylądowaniu na Teneryfie, gdzie miały się odbyć dwa ostatnie tegoroczne koncerty. Zespół zdecydował, że 5 grudnia zagra normalny, pełny koncert, a nad występem akustycznym (7 grudnia) wciąż myśli.

"Fakt" ujawnił, że na Teneryfie pod nieobecność Kazika razem z Kultem wystąpi młodszy z dwóch synów wokalisty - ur. w 1985 r. Jan Staszewski, który na muzycznej scenie funkcjonuje jako Janusz.

Kazik Staszewski ze swoim synem Januszem w 2022 r. Piotr Dziurman Reporter

"Janek sam też śpiewa i na pewno będzie śpiewał na piątkowym koncercie Kultu na Teneryfie, który odbędzie się bez Kazika. Zazwyczaj Janek śpiewa zwyczajowo trzy-cztery utwory, ale zna wszystkie. Fani już zapowiedzieli, że pojawią się na koncercie, jako wyraz wsparcia dla Kazika, którym w szpitalu opiekują się jego żona Ania i właśnie Janek" - cytuje gazeta osobę z bliskiego otoczenia Kazika.

Wspomniany Janusz związany jest ze sceną reggae. W dorobku ma płyty "Piosenki o miłości" (2011), "Widowisko" (2015), "Ragga Trip" (2020) i "Lovers Rock" (2023), a zapowiadane piąte wydawnictwo ma nosić tytuł "Królestwo".

- To jest naturalna rzecz, że zająłem się muzyką ponieważ to jest coś, co zawsze było przy mnie, co było dla mnie bliskie - opowiadał Janusz w rozmowie z Interią przy okazji swojego debiutu.

Dawid Kwiatkowski ocenia poziom nowej edycji "Must Be The Music". "Poprzeczka została zawieszona za wysoko" INTERIA.PL