To on ma zastąpić Kazika na Teneryfie. Kim jest Janusz?
5 i 7 grudnia na Teneryfie zaplanowano dwa specjalne koncerty grupy Kult. Zespół postanowił zagrać tam dla swoich fanów, choć wokalista Kazik Staszewski trafił pilnie do szpitala na tej hiszpańskiej wyspie. "Fakt" ujawnia, kto go zastąpi na scenie. Co już wiemy?
4 grudnia Kazik przekazał informacje, że w trybie pilnym trafił do szpitala na Teneryfie. Lekarze podejrzewali u niego sepsę w związku z źle przeprowadzoną operacją usunięcia wyrostka.
"Po serii badań doktory powiedzieli, że dziś w nocy bliski końca drogi byłem. I na podobną akcję jak tatuś. Pewnie będę mnie kroić" - napisał Kazik na Facebooku, a w czwartek wieczorem opublikował zdjęcie szpitalnego łóżka z dopiskiem "Taki widok czeka mnie przez najbliższe kilka dni".
Kult na Teneryfie zagra bez Kazika. Kto go zastąpi?
Pozostali muzycy grupy Kult o całej sprawie dowiedzieli się dopiero po wylądowaniu na Teneryfie, gdzie miały się odbyć dwa ostatnie tegoroczne koncerty. Zespół zdecydował, że 5 grudnia zagra normalny, pełny koncert, a nad występem akustycznym (7 grudnia) wciąż myśli.
"Fakt" ujawnił, że na Teneryfie pod nieobecność Kazika razem z Kultem wystąpi młodszy z dwóch synów wokalisty - ur. w 1985 r. Jan Staszewski, który na muzycznej scenie funkcjonuje jako Janusz.
"Janek sam też śpiewa i na pewno będzie śpiewał na piątkowym koncercie Kultu na Teneryfie, który odbędzie się bez Kazika. Zazwyczaj Janek śpiewa zwyczajowo trzy-cztery utwory, ale zna wszystkie. Fani już zapowiedzieli, że pojawią się na koncercie, jako wyraz wsparcia dla Kazika, którym w szpitalu opiekują się jego żona Ania i właśnie Janek" - cytuje gazeta osobę z bliskiego otoczenia Kazika.
Wspomniany Janusz związany jest ze sceną reggae. W dorobku ma płyty "Piosenki o miłości" (2011), "Widowisko" (2015), "Ragga Trip" (2020) i "Lovers Rock" (2023), a zapowiadane piąte wydawnictwo ma nosić tytuł "Królestwo".
- To jest naturalna rzecz, że zająłem się muzyką ponieważ to jest coś, co zawsze było przy mnie, co było dla mnie bliskie - opowiadał Janusz w rozmowie z Interią przy okazji swojego debiutu.