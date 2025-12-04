Phil Campbell and the Bastard Sons w Warszawie: Tak świętowali 50 lat legendy rocka [ZDJĘCIA]

Phil Campbell przez ponad trzy dekady komponował i koncertował z kultową grupą Motörhead. Po śmierci lidera zespołu, Lemmy'ego Kilmistera w 2015 roku, gitarzysta wraz ze swoimi trzema synami na poważnie ruszył z projektem Phil Campbell and the Bastard Sons. Grupa na swoim koncie ma trzy albumy studyjne. Ostatni z nich "Kings of the Asylum" swoją premierę miał w 2023 roku, a kolejny ukaże się dopiero w przyszłym roku. Mimo tego zespół miał bardzo dobrą okazję do zorganizowania trasy koncertowej.

Phill Campbell celebruje z synami 50 lat legendy rocka

Muzycy odwiedzili 3 grudnia warszawski klub Proxima, a dzień wcześniej zagrali w kubie 2 Progi w Poznaniu. Koncerty odbyły się w ramach trasy celebrującej 50 lat Motörhead. Z tej okazji muzycy przygotowali specjalną setlistę składającą się jedynie z utworów kultowej rockowej kapeli. Nie brakowało hitów takich jak "Overkill", "Iron Fist", "Ace of Spades", "Bomber" czy coveru "Heroes" Davida Bowiego, który swego czasu wykonywał również Lemmy. Na scenie u boku Phila, Todda, Tyli i Dane'a Campbellów pojawił się tymczasowy wokalista Julian Jenkins z zespołu Fury.

Choć szanse na ponowną współpracę Phila Campbella i Mikkey'a Dee po szyldem Motörhead są zerowe, gitarzysta w rozmowie z Interią przyznał, że widzi przestrzeń na zorganizowanie wydarzenia poświęconego Lemmy'emu Kilmisterowi w stylu "Back to the Beginning" Black Sabbath.

"Może w przyszłości zrobimy jakiś tribute dla Lemmy'ego, ale trudno jest logistycznie zorganizować to tak, żeby wszyscy pojawili się w tym samym miejscu, o tej samej porze. To był cud, jak Sharon i Tom Morello to zrobili. To nie mogło być łatwe. Ale tak, pewnego dnia moglibyśmy zrobić coś takiego" - tłumaczył.

