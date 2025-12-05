Największe gwiazdy na losowaniu grup MŚ 2026. Nie obyło się bez kontrowersji

Wydarzenie odbyło się w Centrum Sztuki im. Johna F. Kennedy'ego w Waszyngtonie. Przypomnijmy, że losowanie grup Mistrzostw Świata 2026 to ceremonia, podczas której reprezentacje z całego świata zostają oficjalnie przydzielone do poszczególnych grup turniejowych. Dzięki temu możliwe jest ustalenie, kto zmierzy się z kim w fazie grupowej.

Mundial 2026 będzie wyjątkowy - po raz pierwszy w historii zorganizują go wspólnie trzy kraje: Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Turniej potrwa od 11 czerwca do 19 lipca 2026 roku.

Losowanie grup MŚ 2026. Nie tylko sportowe emocje

Już przed wydarzeniem mówiło się, że będzie to także "światowej klasy program rozrywkowy". Na scenie pojawiły się największe gwiazdy muzyki oraz znani współprowadzący: modelka i osobowość telewizyjna Heidi Klum, komik Kevin Hart i aktor Danny Ramirez.

Ceremonie otworzył Andrea Bocelli z utworem "Nessun dorma" z opery "Turandot". Widzowie dostali też pakiet "wspomnień i emocji z dziejów Mundialu", a później zebranych przywitał przewodniczący FIFA, Gianni Infantino. "Jesteśmy w Ameryce, potrzebujemy show" - mówił. "Spróbuję czegoś, czego nie było wcześniej i nie było też w scenariuszu, bo by mi nie pozwolili" - stwierdził później, po czym wywołał przedstawicieli USA, Meksyku i Kanady, by skandowali nazwy swoich państw.

Gianni Infantino Jim Watson / AFP East News

Później na scenę wyszli Robbie Williams i Nicole Scherzinger, którzy wspólnie wykonali utwór "Desire", czyli pierwszy w historii hymn FIFA. Przypomnijmy, że Williams w latem tego roku został mianowany oficjalnym muzycznym ambasadorem organizacji. "Każde wydarzenie musi mieć taki motyw przewodni, to będzie właśnie nasza melodia" - stwierdził po występie Kevin Hart.

Wspomniano również o inauguracji Pokojowej Nagrody od organizacji FIFA. "To nagroda dla wyjątkowej jednostki, która podjęła wyjątkowe działania na rzecz pokoju i zbliża ludzi na całym świecie" - usłyszeliśmy. Nagroda powędrowała do prezydenta USA, Donalda Trumpa.

Kolejnym muzycznym gościem była Lauryn Hill, a towarzyszył jej syn - YG Marley - który jest również wnukiem Boba Marleya. Przy okazji przypomniała, że Król Reggae był wielkim fanem piłki nożnej.

Po losowaniu grup show uświetniła grupa Village People, co dla niektórych mogło być niemałym zaskoczeniem. "FIFA ogłosiła, że zaprosiła zespół Village People, który śpiewa hymn 'YMCA', przyjęty przez Trumpa, do występu podczas losowania grupo MŚ w piłce nożnej w piątek. (Nie jest to parodia tweeta)" - ironizował jeszcze przed imprezą dziennikarz The Athletic, Adam Crafton.

Utwór z 1978 r. zyskał status gejowskiego hymnu (choć w intencji autorów miał on promować Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodych Mężczyzn - w skrócie YMCA), jednak w ostatnich latach zaczęło kojarzyć się z politycznymi działaniami Donalda Trumpa, który zamykał swoje wiece właśnie tą piosenkę.

Podczas kampanii wyborczej w 2024 roku nagrania z prezydentem tańczącym do "YMCA" stały się viralami, a sam utwór 46 lat po premierze spędził pięć tygodni na tanecznej liście przebojów magazynu "Billboard".

Również podczas losowania grup na Mundial można było zobaczyć prezydenta bawiącego się i machającego do zespołu. Nie uszło to uwadze internautów. "FIFA wie, co zrobić, żeby Trump był szczęśliwy", "FIFA zaprosiła Village People na losowanie mistrzostw świata, ponieważ jest tam Trump. Nie da się tego wymyślić", "Wyobrażam sobie, że ludzie na całym świecie, którzy oglądali losowanie FIFA World Cup, są bardzo zdezorientowani piosenką YMCA i zespołem Village Band. Jak w ogóle można to wyjaśnić?", "Village People podczas losowania finałów Mistrzostw Świata FIFA i tańczący Trump. Podobało mi się spojrzenie przywódców Meksyku i Kanady, kiedy wykonywał ten głupi taniec", "Śpiewający z playbacku Village People w hołdzie dla Donalda. To jest nie do pomyślenia" - takie komentarze można znaleźć na portalu X.

Donald Trump podczas występu Village People DAN MULLAN/Getty AFP East News