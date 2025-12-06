Mamy już grudzień, a co za tym idzie, w większości polskich domów wybrzmiewać zaczynają świąteczne piosenki, tworząc wyjątkowo ciepłą atmosferę. Obok klasyków takich jak "All I Want for Christmas Is You" czy "Last Christmas" nie może zabraknąć także przeboju, na którym pojawiła się prawdziwa plejada gwiazd. Mowa tu oczywiście o "Do They Know It's Christmas?", utworze, który wzbudził nie tylko zachwyt, ale i spore poruszenie.

Jak powstało "Do They Know It's Christmas?" Band Aid?

W 1984 roku na antenie BBC pokazano materiał o trudnej sytuacji panującej w Etiopii. Wyjątkowo ciężki w odbiorze reportaż zobaczył m.in. Bob Geldof, wokalista punkowej formacji The Boomtown Rats. Muzyk postanowił wykorzystać swoją rozpoznawalność i wraz z pomocą żony Pauli Yates oraz artysty Midg'e Ure'a, założyli Band Aid - charytatywny zespół, w którego skład wchodziły największe gwiazdy lat 80.

Główną siłą formacji miała być rozpoznawalność zaangażowanych artystów. Miało to pomóc w promocji projektu oraz zachęcić publiczność do wsparcia fundacji.

Piosenka powstała w niecały dzień i w przeciwieństwie do standardowych, wesołych świątecznych piosenek, miała nieco inny ton. Zaangażowani muzycy chcieli bowiem zwrócić uwagę na trudną sytuację w Etiopii i zachęcali do refleksji, czy mieszkańcy, mierząc się z takimi problemami, są w stanie w ogóle zauważyć, że zaczęły się święta.

Kontrowersje wokół charytatywnego przeboju

Komponowana i nagrywana bardzo szybko piosenka, zyskała popularność na całym świecie i pomogła zebrać grube miliony na walkę z głodem w Etiopii. Ogromna presja czasu sprawiła jednak, że jedna nieprzemyślana linijka stała się źródłem sporej krytyki. Bono z U2 śpiewał bowiem: "Tonight, thank God it's them instead of you" (tłum. Dzisiaj dziękuj Bogu, że to oni, nie Ty). Co ciekawe, niektóre źródła podają, że Bono nie chciał nagrywać tego fragmentu i zgodził się dopiero za namowami Geldofa.

Kompozycję krytykowano również za powielanie nieprawdziwych i krzywdzących stereotypów wobec krajów afrykańskich. Etiopia jest bowiem w bardzo dużym procencie krajem chrześcijańskim, stąd sugerowanie, że mogli oni nie pamiętać o nadchodzącym Bożym Narodzeniu, nie spotkało się z pozytywnym odbiorem.

W projekt zaangażowani byli m.in.:

Robert "Kool" Bell (Kool & the Gang)

Bono (U2)

Pete Briquette (the Boomtown Rats)

Adam Clayton (U2)

Phil Collins (Genesis)

Chris Cross (Ultravox)

Simon Crowe (the Boomtown Rats)

Sara Dallin (Bananarama)

Siobhan Fahey (Bananarama)

Johnny Fingers (the Boomtown Rats)

Bob Geldof (the Boomtown Rats)

Boy George (Culture Club)

Glenn Gregory (Heaven 17)

Tony Hadley (Spandau Ballet)

John Keeble (Spandau Ballet)

Gary Kemp (Spandau Ballet)

Martin Kemp (Spandau Ballet)

Simon Le Bon (Duran Duran)

Marilyn

George Michael ( Wham!)

Jon Moss (Culture Club)

Steve Norman (Spandau Ballet)

Rick Parfitt (Status Quo)

Nick Rhodes (Duran Duran)

Francis Rossi (Status Quo)

Sting (the Police)

Andy Taylor (Duran Duran)

James "J.T." Taylor (Kool & the Gang)

John Taylor (Duran Duran)

Roger Taylor (Duran Duran)

Dennis Thomas (Kool & the Gang)

Midge Ure (Ultravox)

Martyn Ware (Heaven 17)

Jody Watley

Paul Weller (the Style Council)

Keren Woodward (Bananarama)

Paul Young

