Wielki świąteczny hit powstał w 24 godziny! Jedna linijka do dziś budzi kontrowersje
"Do They Know It's Christmas?" to jedna z najpopularniejszych świątecznych piosenek na całym świecie. W nagraniach charytatywnego hitu wzięły udział największe gwiazdy lat 80.! Choć utwór spełnił swój cel, nie obyło się bez kontrowersji.
Mamy już grudzień, a co za tym idzie, w większości polskich domów wybrzmiewać zaczynają świąteczne piosenki, tworząc wyjątkowo ciepłą atmosferę. Obok klasyków takich jak "All I Want for Christmas Is You" czy "Last Christmas" nie może zabraknąć także przeboju, na którym pojawiła się prawdziwa plejada gwiazd. Mowa tu oczywiście o "Do They Know It's Christmas?", utworze, który wzbudził nie tylko zachwyt, ale i spore poruszenie.
Jak powstało "Do They Know It's Christmas?" Band Aid?
W 1984 roku na antenie BBC pokazano materiał o trudnej sytuacji panującej w Etiopii. Wyjątkowo ciężki w odbiorze reportaż zobaczył m.in. Bob Geldof, wokalista punkowej formacji The Boomtown Rats. Muzyk postanowił wykorzystać swoją rozpoznawalność i wraz z pomocą żony Pauli Yates oraz artysty Midg'e Ure'a, założyli Band Aid - charytatywny zespół, w którego skład wchodziły największe gwiazdy lat 80.
Główną siłą formacji miała być rozpoznawalność zaangażowanych artystów. Miało to pomóc w promocji projektu oraz zachęcić publiczność do wsparcia fundacji.
Piosenka powstała w niecały dzień i w przeciwieństwie do standardowych, wesołych świątecznych piosenek, miała nieco inny ton. Zaangażowani muzycy chcieli bowiem zwrócić uwagę na trudną sytuację w Etiopii i zachęcali do refleksji, czy mieszkańcy, mierząc się z takimi problemami, są w stanie w ogóle zauważyć, że zaczęły się święta.
Kontrowersje wokół charytatywnego przeboju
Komponowana i nagrywana bardzo szybko piosenka, zyskała popularność na całym świecie i pomogła zebrać grube miliony na walkę z głodem w Etiopii. Ogromna presja czasu sprawiła jednak, że jedna nieprzemyślana linijka stała się źródłem sporej krytyki. Bono z U2 śpiewał bowiem: "Tonight, thank God it's them instead of you" (tłum. Dzisiaj dziękuj Bogu, że to oni, nie Ty). Co ciekawe, niektóre źródła podają, że Bono nie chciał nagrywać tego fragmentu i zgodził się dopiero za namowami Geldofa.
Kompozycję krytykowano również za powielanie nieprawdziwych i krzywdzących stereotypów wobec krajów afrykańskich. Etiopia jest bowiem w bardzo dużym procencie krajem chrześcijańskim, stąd sugerowanie, że mogli oni nie pamiętać o nadchodzącym Bożym Narodzeniu, nie spotkało się z pozytywnym odbiorem.
W projekt zaangażowani byli m.in.:
- Robert "Kool" Bell (Kool & the Gang)
- Bono (U2)
- Pete Briquette (the Boomtown Rats)
- Adam Clayton (U2)
- Phil Collins (Genesis)
- Chris Cross (Ultravox)
- Simon Crowe (the Boomtown Rats)
- Sara Dallin (Bananarama)
- Siobhan Fahey (Bananarama)
- Johnny Fingers (the Boomtown Rats)
- Bob Geldof (the Boomtown Rats)
- Boy George (Culture Club)
- Glenn Gregory (Heaven 17)
- Tony Hadley (Spandau Ballet)
- John Keeble (Spandau Ballet)
- Gary Kemp (Spandau Ballet)
- Martin Kemp (Spandau Ballet)
- Simon Le Bon (Duran Duran)
- Marilyn
- George Michael ( Wham!)
- Jon Moss (Culture Club)
- Steve Norman (Spandau Ballet)
- Rick Parfitt (Status Quo)
- Nick Rhodes (Duran Duran)
- Francis Rossi (Status Quo)
- Sting (the Police)
- Andy Taylor (Duran Duran)
- James "J.T." Taylor (Kool & the Gang)
- John Taylor (Duran Duran)
- Roger Taylor (Duran Duran)
- Dennis Thomas (Kool & the Gang)
- Midge Ure (Ultravox)
- Martyn Ware (Heaven 17)
- Jody Watley
- Paul Weller (the Style Council)
- Keren Woodward (Bananarama)
- Paul Young