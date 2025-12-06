Świąteczny nastrój udziela się szczególnie intensywnie, gdy wywołamy go dobrymi dźwiękami. Na ratunek w grudniu przychodzą świąteczne piosenki, które, choć nie zawsze związane konkretnie z choinką, bombkami i prezentami od świętego Mikołaja, zawsze wpływają na samopoczucie. Okres bożonarodzeniowy może się pochwalić kilkoma muzycznymi pewnikami, o czym już o 19:55 przekonamy się w Polsacie.

Wyniki plebiscytu Interii Muzyki. Sprawdź, jaka piosenka zauroczyła Polaków

Zadaniem czytelników Interii Muzyki było wybranie najlepszego świątecznego utworu. Choć podczas koncertu "Christmas Party - świąteczna lista przebojów" zostanie zaprezentowana masa największych świątecznych hitów, wygrany może być tylko jeden. Okazuje się, iż zwycięzcą plebiscytu jest piosenka "It's the Most Wonderful Time of the Year".

Kultowy przebój świąteczny "It's the Most Wonderful Time of the Year", który wykonywał pierwotnie Andy Williams, został wydany na jego albumie "The Andy Williams Christmas" w 1963 roku. Piosenka szybko zyskała status zimowego klasyka i, choć wydana w latach 60., po dziś dzień towarzyszy milionom słuchaczy podczas bożonarodzeniowego okresu.

Autorami hitu są Edward Pola i George Wyle. Choć od oficjalnej premiery piosenka była częścią świątecznego repertuaru Williamsa, początkowo nie została wybrana na główny singiel, który zdominowałby promocję całego krążka. Wówczas postawiono na kawałek "White Christmas", jednak wszystko zmieniło się za sprawą odbiorców, którzy szczególnie upodobali sobie "It's the Most Wonderful Time of the Year".

W Mikołajki, 6 grudnia, na wrocławskim Placu Wolności największe gwiazdy zaśpiewają uwielbiane polskie i zagraniczne przeboje świąteczne. "Koncert 'Christmas Party - świąteczna lista przebojów' zabierze nas w muzyczną podróż przez najbardziej klimatyczne, świąteczne utwory - te, na które cały rok najbardziej czekamy. To właśnie one tworzą niepowtarzalną atmosferę grudniowych dni, przywołując wspomnienia, budząc emocje i wprowadzając nas w magiczny nastrój" - zapowiadają organizatorzy.

"Ten wyjątkowy koncert, organizowany w samym sercu miasta, wprowadzi nas w świąteczny nastrój i przypomni o tym, co w tym czasie najważniejsze - o wspólnocie, bliskości i wzajemnej życzliwości" - dodaje prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

Na scenie we Wrocławiu pojawią się artyści, którzy od lat zachwycają publiczność. Doda, Majka Jeżowska, Kayah, Sławek Uniatowski i Piotr Cugowski oczarują nas najpiękniejszymi świątecznymi melodiami. Usłyszymy także Roxie Węgiel, Macieja Zakościelnego, Natalię Grosiak oraz Natalię Muiangę, która wygrała ostatnią edycję programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Na scenie nie zabraknie również zespołów, które zawsze wnoszą na scenę mnóstwo pięknych emocji. To magiczny Kwiat Jabłoni oraz duet Kuba & Kuba - finaliści programu "Must Be the Music". Dodatkowego uroku wydarzeniu nada występ chóru "Mam Musical", który wprowadzi publiczność w prawdziwie bajkowy, świąteczny nastrój. Podczas koncertu artyści nie tylko przypomną nam najpiękniejsze świąteczne melodie, ale i część z nich podzieli się swoimi autorskimi świątecznymi hitami.

