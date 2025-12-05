Katy Perry i jej nowy partner Justin Trudeau odwiedzili niedawno Fumio Kishidę - byłego premiera Japonii. W domu polityka zostali powitani także przez jego żonę, Youko Kishidę, a całe spotkanie miało charakter towarzyski. Nie zabrakło wspólnego lunchu czy świątecznego zdjęcia przy choince.

Katy Perry i jej nowy partner na wspólnym, świątecznym zdjęciu

Fumio Kishida opublikował na Instagramie fotografię, do której wraz z nim zapozowali jego żona oraz goście. Widać, że dopisywały im świetne nastroje. "Były kanadyjski premier Trudeau przyjechał do Japonii ze swoją partnerką Katy Perry i zjadł z nami lunch. Cieszę się, że kontynuujemy tę przyjaźń" - poinformował Kishida.

Na tę okazję Katy Perry postawiła na stonowaną stylizację - znacząco różniącą się od tego, co nosi podczas czerwonych dywanów, gal czy koncertów. Ubrała elegancką marynarkę oraz spódnicę, które zestawiła z klasycznym, czarnym golfem. Justin Trudeau z kolei wybrał niekrzykliwy, szary garnitur z jasnoniebieską koszulą i krawatem.

Katy Perry i Justin Trudeau na spotkaniu z byłym premierem Japonii i jego żoną Instagram @fumio_kishida materiał zewnętrzny

Plotki o romansie Katy Perry i Justina Trudeau pojawiły się już kilka miesięcy temu

Pierwsze plotki na temat romansu Katy Perry i Justina Trudeau pojawiły się już latem tego roku. Paparazzi przyłapali wówczas wokalistkę i byłego premiera Kanady na wspólnej kolacji w Montrealu. Niedługo później polityk został sfotografowany na jednym z koncertów wokalistki w ramach trasy "Lifetimes Tour". W październiku para została przyłapana podczas romantycznego wypoczynku na jachcie.

Perry i Trudeau swój związek potwierdzili jednak dopiero pod koniec października, pojawiając się wspólnie w Paryżu. Zakochani świętowali wówczas 45. urodziny gwiazdy pop - trzymali się za ręce, nie szczędzili sobie czułości i randkowali w lokalu Le Crazy Horse de Paris, w którym odbywał się kabaret.

Katy Perry rozstała się z Orlando Bloomem w lipcu. Jeszcze tego samego lata znalazła nową miłość

Od niedawna wiadomo, że para zaczęła spotykać się latem tego roku - wtedy, gdy w sieci zaczęły pojawiać się ich pierwsze wspólne zdjęcia. Teraz coraz częściej dzieli się nowinkami ze swojego życia uczuciowego. A co na to ich byli partnerzy? Justin Trudeau wcześniej związany był z Sophie Grégoire Trudeau, z którą doczekał się trojga dzieci. Była żona polityka podkreśla, że skupia się na własnym rozwoju i unika zbędnego hałasu wokół dawnego małżeństwa. Muzyka pozwala jej odciąć się od negatywnych emocji i opinii.

Z kolei Orlando Bloom, były partner Katy Perry, z którym doczekała się córki Daisy Dove, wciąż utrzymuje z piosenkarką dobre relacje i stara się w zgodzie wychować pociechę. Do nowego związku swojej byłej ukochanej podchodzi z radością. "Jestem bardzo wdzięczny. Mamy piękną córkę. Będzie świetnie, to nic innego jak miłość" - mówi.

