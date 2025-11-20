"Preisner Scoring Competition" to międzynarodowy konkurs kompozytorski stworzony z myślą o młodych twórcach muzyki filmowej i ilustracyjnej. Powstał z inicjatywy Zbigniewa Preisnera - jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki filmowej. Konkurs odbędzie się w ramach programu Polska Stolica Kultury 2026, realizowanego przez Bielsko-Białą. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Zbigniew Preisner ogłasza wyjątkowy konkurs. "Jestem pewny, że wam pomoże"

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu 10-15‑minutowego utworu inspirowanego kultowym obrazem Pietera Breugla "Wieża Babel". Na podstawie nadesłanych utworów komisja wyłoni 10 finalistów, którzy zostaną zaproszeni do Bielska-Białej, gdzie wezmą udział w otwartych próbach orkiestry i przesłuchaniach. Następnie międzynarodowe jury (w składzie Zbigniew Preisner, Lisa Gerrard, Fernando Trueba, Michel Duval, Matthew Sweet) wyłoni trzech laureatów.

"Moi Drodzy Kompozytorzy na całym świecie, zapraszam do wzięcia udziału w Preisner Scoring Competition. Jestem pewny, że Wam ten konkurs pomoże" - pisze na Facebooku Zbigniew Preisner.

Wydarzenie finałowe konkursu zaplanowane jest na 27 czerwca przyszłego roku w Bielsku-Białej. W pierwszej części koncertu wykonane zostaną utwory laureatów, ogłoszony zostanie również zwycięzca konkursu. Podczas drugiej części publiczność usłyszy utwory Zbigniewa Preisnera, który osobiście poprowadzi orkiestrę. Jak wiadomo, w konkursie mogą wziąć udział kompozytorzy w wieku 18‑35 lat. Nagroda główna to 25 tysięcy euro.

