Julia Szczypior mieszka w Częstochowie i tam chodzi do szkoły podstawowej i szkoły muzycznej, gdzie uczy się grać na gitarze i fortepianie. Szeroka publiczność poznała ją na początku tego roku, kiedy pojawiła się w ósmej edycji "The Voice Kids".

Podczas Przesłuchań w ciemno odwróciła fotel wszystkich trenerów, ostatecznie wybierając Cleo na swoją opiekunkę. Pod jej skrzydłami dotarła do ścisłego finału, zajmując trzecie miejsce. Wygrała wówczas Zosia Wójcik z drużyny Barona i Tomsona.

Julia Szczypior zaśpiewała hymn Rakowa Częstochowa

Nastolatka jest też aktywna fizycznie - latem jeździ na rowerze i rolkach, zimą na łyżwach i nartach, chodzi również na zajęcia pływania. To właśnie Julia zaśpiewała na stadionie stadionie ArcelorMittal Park w Sosnowcu przed meczem Rakowa Częstochowa z rumuńską drużyną Universitatea Craiova w Lidze Konferencji UEFA (Raków w tych rozgrywkach swoje domowe mecze w fazie ligowej gra właśnie w Sosnowcu). Spotkanie zakończyło się wygraną podopiecznych trenera Marka Papszuna 2:0.

Nastolatka premierowo wykonała odświeżoną wersję hymnu Rakowa, "Ave Raków, Ave!".

"Piękny występ, Julia! Jesteśmy z Ciebie dumni, dziękujemy!" - napisał w komentarzu oficjalny profil drużyny z Częstochowy.

Zachwytów nie kryją też kibice, którzy już dopytują, czy Julia może śpiewać podczas każdego domowego meczu.

