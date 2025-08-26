Trener "The Voice Kids" jest nieuleczalnie chory. Tribbs przerwał milczenie po 10 latach

29-letni producent zwykle unika publicznych wypowiedzi na temat życia prywatnego, skupiając się w sieci na muzyce i zawodowych sukcesach. Tym razem postanowił podzielić się czymś osobistym. Do wpisu dołączył krótkie nagranie, na którym widać, jak w trakcie DJ-skiego seta musi nagle zejść ze sceny i pobiec do Toi-Toia.

Tribbs zdradził, że od 10 lat cierpi na zespół jelita drażliwego - przewlekłą i uciążliwą chorobę układu pokarmowego. - "Nie jest to łatwe ani przyjemne, ale staram się pamiętać, że jestem tylko człowiekiem. Dzielę się tym, żeby inni w podobnej sytuacji wiedzieli, że nie są sami i nie odbiera nam wartości" - podkreślił.

Ogromne wsparcie fanów

Pod postem muzyka pojawiły się setki komentarzy pełnych otuchy i wdzięczności. Wielu internautów podkreślało, że dzięki jego szczerości czują się mniej osamotnieni w swoich zmaganiach. - "Sprawiłeś, że wiele osób, które borykają się z problemami układu pokarmowego, poczuło, że nie są same" - pisał jeden z fanów. Inni dodawali: "Brawo za normalne i zdrowe podejście do tematu", "Mega szacun, że poruszasz tego typu tematy", "Nie należy wstydzić się spraw, na które mamy tak niewielki wpływ".

Kim jest Tribbs?

Mikołaj "Tribbs" Trybulec to ceniony producent muzyczny, kompozytor i autor tekstów. W 2017 roku założył duet Linia Nocna, z którym wydał dwie płyty. Jako twórca największe sukcesy odniósł, współpracując z popularnymi artystami polskiej sceny - m.in. Smolastym, Kubańczykiem czy Lanberry. Ma na koncie również utwory przygotowane na Eurowizję, takie jak "River" Krystiana Ochmana czy "Solo" Blanki.

Co naprawdę dzieje się na Pol'and'Rock Festivalu? Zobacz nagranie z pola INTERIA.PL