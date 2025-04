Jurorka "Must Be The Music" i zwycięzca programu w duecie. "Ale połączenie"

Co ciekawe, Natalia Szroeder jest obecnie jurorką show Polsatu "Must Be The Music", który wiosną powrócił na antenę. Igor Herbut zaś, wraz z zespołem LemON, wygrał trzecią edycję programu, kiedy to za stołem jurorskim siedzieli Adam Sztaba, Elżbieta Zapendowska, Łozo i Kora. Teraz muzycy postanowili połączyć siły i zapowiedzieli wspólny utwór.