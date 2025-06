Polscy artyści razem w ważnej sprawie. "Zostaw serce na Ziemi"

"Festiwal 'Artyści dla Transplantacji - Zostaw SERCE na Ziemi' to pierwsza edycja wyjątkowej inicjatywy charytatywnej, która ma szansę zmienić życie setek osób czekających na przeszczep" - piszą o inicjatywie organizatorzy.

"Głównym celem wydarzenia jest zebranie funduszy na zakup unikalnego urządzenia OCS Heart TransMedics, nazywanego potocznie 'Sercem w pudełku'. To przełomowa technologia do transportu serca od dawcy do biorcy, która znacząco zwiększa szanse powodzenia transplantacji i może uratować wiele dodatkowych istnień" - tłumaczą twórcy koncertu.