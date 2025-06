"Chcieliśmy, żeby to było coś świeżego i innego, ale z tym samym ogniem, który był w 'ESSA' czy 'Kieliszkach'. 'Bonita' ma w sobie rytm, klimatyczny flow, turbo energię i kilka moich nieprzespanych nocy. W tej produkcji usłyszycie m.in. ten sam kultowy sampel szalonego 'qnia' , który pojawił się w 'Kieliszkach'" - opowiada ze śmiechem BBX.

Ma za sobą udział w "Kuchennych rewolucjach" z Magdą Gessler oraz występ w "Must Be The Music" z formacją PeWeX. Twórca pierwszej polskiej platformy na legendarny festiwal techno - Love Parade.