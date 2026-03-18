"Invasion of Privacy", debiutancki projekt amerykańskiej raperki Cardi B, święcił triumfy przez większość 2018 roku. Raperka zawładnęła hip-hopową sceną, a niektórzy zaczęli ją nawet zestawiać z postacią Nicki Minaj, co w rezultacie nie spodobało się ani jednej, ani drugiej stronie. To właśnie pierwszy album Cardi B wypromował jej najpopularniejsze utwory - między innymi "Bodak Yellow", "Be Careful" czy "I Like It". Jej drugi album, "Am I the Drama?", ukazał się na rynku 19 września 2025 roku, jednak nie odbił się szerokim echem. Teraz gwiazda postanowiła popisać się na innym polu - wkroczyła do branży beauty.

Cardi B spełniła swoje kolejne marzenie. "Zajęło mi to trochę czasu"

Po latach Cardi B w końcu znalazła sposób na swoją ulubioną pielęgnację włosów. Teraz jest gotowa podzielić się swoimi tajnikami pielęgnacji ze światem, wprowadzając na rynek linię kosmetyków "Grow-Good Beauty", która ma zadebiutować już w kwietniu br.

"Stworzyłam Grow-Good, ponieważ naprawdę włożyłam wiele pracy w wygląd moich włosów" - powiedziała Cardi w wywiadzie dla WWD. "Robiłam własne maseczki w kuchni, korzystając z tego, co już znałam z przepisów mojej rodziny i czego dowiedziałam się z własnych badań. Naprawdę poświęciłam czas, aby moje włosy odzyskały zdrowy wygląd po latach zniszczeń. I wiecie co? Udało się. Zajęło mi to trochę czasu, ale się udało. Teraz chcę podzielić się ze wszystkimi moją włosową historią" - dodała raperka.

Miuosh żegna się z rapem: "Zajechałem już do garażu. Nie chcę tego" INTERIA.PL INTERIA.PL

Czadowa Mamuśka w „MBTM”. Sebastian Karpiel-Bułecka ruszył w pląsy Polsat Promocja