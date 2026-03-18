Michał Wiśniewski o kryzysie w swoim małżeństwie wspominał wielokrotnie. Muzyk doczekał się z Polą Wiśniewską dwójki dzieci, a w swoich mediach społecznościowych od miesięcy relacjonował budowę wymarzonego domu. Niedawno para wyznała, że natłok obowiązków oraz stres związany z budową mocno nadwyrężył ich relację.

Wszystko jasne ws. małżeństwa Wiśniewskiego. Gwiazdor poprosił Polaków o jedno

Podczas transmisji live artysta przyznał, że pojawiające się w mediach plotki i szczegóły na temat relacji mają częściowe pokrycie w rzeczywistości. Nie chciał jednak wówczas rozwijać bardziej swojej wypowiedzi, dając fanom do zrozumienia, że nie jest to łatwa sprawa: "W każdej plotce jest trochę prawdy, ale pozwolisz, że to nie jest temat na dzisiejszego live'a". Tym razem oficjalnie potwierdził, że jego małżeństwa nie udało się uratować.

"Oświadczenia są po to, by uciąć spekulacje na przyszłość. To nie jest żadne tłumaczenie. To jest stwierdzenie po prostu faktu. Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam" - wyznał Wiśniewski, publikując nagranie w swoich mediach społecznościowych.

"To jest jedyny komentarz. Zdaję sobie sprawę, że to jest państwa praca i z tego żyjecie, żeby to komentować, ale bardzo serdecznie, gorąco państwa proszę ze względu na dwójkę moich małoletnich dzieci o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania. Z całego serca dziękuję i co mogę powiedzieć? Trzymam za moją jeszcze żonę i za siebie kciuki - żebyśmy przez to przeszli jak najmniej poranieni. Dziękuję bardzo" - zakończył muzyk.

