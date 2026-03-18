Fani Olivii Rodrigo czekają na jej muzyczny powrót od miesięcy. Wygląda na to, że już niedługo usłyszą nowości od swojej idolki, która kilka dni temu zaczęła zapowiadać nowy projekt na wielkich muralach w Los Angeles. Tajemnicze znaki zaczęły pojawiać się również w Polsce, czego nie przegapili uważni fani.

Olivia Rodrigo ma na swoim koncie masę przebojów. Przez ostatni czas pracowała w studiu

Olivia Rodrigo to amerykańska wokalistka i aktorka, która szerszej publiczności dała się poznać w 2021 roku. To właśnie wtedy, dokładnie 8 stycznia, wypuściła utwór "drivers license", dzięki czemu przez osiem tygodni utrzymywała się na szczycie najważniejszych list przebojów.

Młoda artystka od najmłodszych lat była związana z muzyką. W 2019 roku wcieliła się w rolę Nini w serialu "High School Musical: Serial", inspirowanym serią kultowych już filmów "High School Musical", w którym grali między innymi Zac Efron, Vanessa Hudgens czy Ashley Tisdale. Po pierwszym krążku, zatytułowanym "SOUR" (dzięki singlom "good 4 u" i "brutal" wokalistka dotarła na szczyt popowych notowań), przyszedł czas na "GUTS" ("vampire", "bad idea right?", "get him back!"), czyli album, który artystka przez kilka miesięcy promowała na światowej trasie koncertowej.

Przez ostatnie miesiące Rodrigo nie była szczególnie aktywna w sieci, co teraz składa się w jedną całość. Jak wyrokują fani wokalistki, musiała skupić się na tworzeniu nowej płyty, którą już zaczęła zapowiadać w Los Angeles.

To właśnie tam pojawił się tajemniczy mural z nowym logo "OR" - ten sam symbol widnieje teraz również na stronie internetowej Olivii. Choć czcionka kultowych inicjałów uległa zmianie, piosenkarka nie wymieniła typowego dla siebie koloru lawendowego, który towarzyszy jej karierze od samego początku.

Olivia Rodrigo w Polsce? Fani znajdują jej nowe logo w wielu miejscach Warszawy

Olivia Rodrigo zaczęła ostatnio również nosić koszulki z cyfrą "3", nawiązując do nadchodzącego trzeciego albumu, oraz publikować coraz więcej zdjęć ze studia nagraniowego, co tylko podsyciło ciekawość fanów. Jak się również okazuje, wizyta gwiazdy w Polsce jest nawet bardziej niż prawdopodobna.

Wytwórnia Universal Music Polska podzieliła się w swoich social mediach tajemniczym nagraniem, w którym to fani wokalistki rysują lawendową kredą jej nowe logo w wielu miejscach Warszawy. Materiałowi towarzyszą również przebitki z fotografiami, na których widać między innymi Pałac Kultury i Nauki czy Stadion Narodowy. Ta ostatnia lokacja sprawiła, że w sieci zawrzało - fani już szykują się na oficjalne ogłoszenie koncertu piosenkarki w Polsce.

Nowe logo Olivii Rodrigo przed PGE Narodowym w Warszawie Universal Music Polska materiał zewnętrzny

"Widziałam na własne oczy te loga namalowane kredą. Myślę, że ogłoszenie będzie niedługo", "Olivia w Polsce!!! Nareszcie ją zobaczę, uwielbiam ją!", "Pewnie zagra na Narodowym", "Błagam żeby to był Torwar jednak....", "Tylko nie Narodowy. Lepiej na jakiejś Arenie", "Bardzo fajna akcja promocyjna. Widziałam jak rysowali kredą po chodnikach", "Nie mogę się już doczekać!" - piszą fani wokalistki na portalu X oraz Instagramie.

