Nowe wieści o zdrowiu Grzegorza Markowskiego. "On nie chce już pracować"

W 2025 roku okazało się jednak, że zespół wróci na scenę, a nowym wokalistą został Łukasz Drapała , którego Polacy kojarzyć mogą z "The Voice of Poland".

Fani cały czas wyczekują informacji o pozascenicznym życiu Grzegorza Markowskiego. Te z reguły przekazuje jego córka, Patrycja. "Tata odkąd nie pracuje, to czuje się świetnie, czego ludzie nie mogą zrozumieć. On nie chce już pracować" - przyznała wokalistka w rozmowie z Jastrząb Post.

Dodała również, że nie ma możliwości, że rockman powróci do muzyki. "On nie chce. On siedzi w lesie. Jest 53. rocznik, naprawdę zasłużył sobie już na emeryturę. I chwała mu za to, że tak marzy. Jest też uczciwy do publiczności" - stwierdziła.