To od niego w Polsce zaczął się rock'n'roll. Kim był Franciszek Walicki?

Jako Jacek Grań pisał teksty do utworów, które wykonywali m.in. Czesław Niemen, Tadeusz Nalepa, Czerwone Gitary, Niebiesko-Czarni i SBB. Pod swoim prawdziwym nazwiskiem Franciszek Walicki kładł podwaliny pod scenę polskiego rock'n'rolla. By nie drażnić władz PRL-u, to on wprowadził termin big beat.