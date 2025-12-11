Breaking Benjamin na scenie pojawili się w 1999 roku. Ekipa z Pensylwanii założona została z inicjatywy wokalisty i gitarzysty Benjamina Burnleya i perkusisty Jeremy'ego Hummela. Na swoim koncie mają sześć albumów studyjnych, chwalić się mogą 19 milionami egzemplarzy płyt sprzedanych w samych Stanach Zjednoczonych. Największym uznaniem cieszy się ich krążek "Phobia" z 2006 roku, który w momencie premiery trafił na 2. miejsce listy Billboard 200.

Breaking Benjamin po raz pierwszy w Polsce!

Już 23 czerwca na Letniej Scenie Progresji w Warszawie będziemy mieli okazję zobaczyć Breaking Benjamin. Będzie to pierwszy koncert zespołu w Polsce, choć nie pierwsza próba odwiedzenia naszego kraju. Formacja miała pojawić się u nas w 2017 roku we Wrocławiu, tuż obok The Prodigy w ramach niespodziewanie odwołanego festiwalu Capital of Rock.

Podczas warszawskiego koncertu z pewnością nie zabraknie przebojów takich jak "The Diary of Jane", "Breath", "Angels Fall" czy "Awaken"! Przedsprzedaż biletów planowana jest na poniedziałek, 15 grudnia na godzinę 11:00 na stronie organizatorów wydarzenia - Winiary Bookings. W sprzedaży dostępne będą także pakiety VIP.

