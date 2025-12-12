Ed Sheeran poznał swoją żonę w liceum. Los połączył ich lata później

Ed Sheeran i Cherry Seaborn poznali się jako 11-latkowie w Thomas Mills High School. Choć w tamtym czasie byli jedynie dobrymi znajomymi, artysta wielokrotnie podkreślał, że ewentualny nastoletni romans skończyłby się raczej fiaskiem. "Gdybyśmy zaczęli spotykać się w liceum, byłaby to katastrofa" - wyznał w podcaście Armchair Expert.

Ich drogi na wiele lat się rozeszły: Ed ruszył w świat jako koncertujący muzyk, a Cherry wyjechała na studia do Stanów Zjednoczonych. W 2015 roku przecięła je ponownie dopiero przypadkowa wiadomość od wspólnej znajomej z Nowego Jorku. "Byłem przerażony, bo ostatni raz, gdy się widzieliśmy, pocałowaliśmy się. Bardzo niewinnie, ale jednak" - wspominał Sheeran w tej samej rozmowie.

Życie pomiędzy Wall Street a boiskiem

Seaborn wybrała ambitną drogę akademicką: ukończyła Durham University, a następnie przeniosła się na Duke University, realizując marzenie o nauce w USA. Po zdobyciu tytułu magistra trafiła do nowojorskiego biura Deloitte na Wall Street - miejsca z zupełnie innej bajki niż świat muzyki.

Równolegle rozwijała swój drugi talent. Była gwiazdą akademickiej drużyny hokeja na trawie, prowadząc swoje zespoły do sukcesów zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w USA. Nawet dziś, mimo pracy w doradztwie biznesowym, wciąż regularnie gra w hokeja, a Ed bywa widziany na trybunach w Suffolk, z dumą obserwując żonę.

Prywatność ponad wszystko

Choć życie Eda Sheerana to nieustanny medialny szum, Cherry Seaborn konsekwentnie unika reflektorów. Nie posiada publicznych kont w mediach społecznościowych, a przez lata unikała czerwonych dywanów. Sama wyznała w dokumencie Ed Sheeran: The Sum of It All (Disney+), że ekspozycja nie jest dla niej naturalna.

Artysta wtórował jej w radiowym wywiadzie: "Zawsze była osobą prywatną. Nigdy nie miała publicznego Instagrama, nigdy nie chodziła ze mną po czerwonych dywanach. Nasze życie prywatne to nasze życie prywatne" - mówił w The Elvis Duran Morning Show.

Inspiracja największych hitów Eda Sheerana

Seaborn jest bohaterką wielu muzycznych historii zapisanych w tekstach Sheerana. Ballada "Perfect" narodziła się po spontanicznej, beztroskiej nocy u Jamesa Blunta. "Tańczyliśmy boso na jego trawniku, a potem wskoczyliśmy do basenu. Następnego dnia pomyślałem: 'To dobry materiał na piosenkę'" - opowiadał Ed w rozmowie z Radio.com.

W utworze "Remember the Name" nawiązał do niej wersami: "Moja żona nosi czerwień, ale wygląda lepiej bez szminki". W wywiadzie z Charlamagne'em Tha God przyznał później, że napisał te słowa jeszcze przed ślubem, mając przeczucie, że w momencie premiery utworu Cherry będzie już jego żoną.

Trudne doświadczenia, które zmieniły ich życie

Najbardziej dramatyczny rozdział w ich wspólnej historii rozpoczął się w 2022 roku, gdy podczas drugiej ciąży u Cherry wykryto guz wymagający operacji, której nie można było przeprowadzić od razu. Sheeran opisywał ten czas w komunikacie zapowiadającym album Subtract:

"W ciągu miesiąca moja ciężarna żona dowiedziała się, że ma guz, którego nie da się leczyć przed porodem" - pisał.

W dokumencie Disney+ Seaborn dodała z brutalną szczerością:

"Zdiagnozowano u mnie raka na początku roku, co było potężnym ciosem. Sprawiło, że musiałam skonfrontować się ze swoją śmiertelnością".

Ostatecznie diagnoza okazała się mniej groźna, zabieg się udał, a kolejne badania nie wykazały nawrotu choroby.

Rodzina ponad sławę

W 2018 roku para pobrała się w kameralnej, bożonarodzeniowej ceremonii na terenie posiadłości Sheerana w Suffolk. W kolejnych latach przyszły na świat ich córki: Lyra Antarctica (2020) i Jupiter (2022). Nietypowe imiona były świadomym wyborem. "Lyra ma nietuzinkowe imię - tak samo jak Cherry. Lubię tę wyjątkowość" - tłumaczył Sheeran w programie Lorraine.

Z kolei imię "Antarctica" nawiązuje do ich wspólnej wyprawy na kontynent, który Ed chciał odwiedzić od lat.

Choć Sheeran sporadycznie pozwala fanom zajrzeć za kulisy swojego życia rodzinnego, oboje pozostają wierni zasadzie: prywatność przede wszystkim. Jednocześnie Cherry stała się jedną z kluczowych postaci w twórczości Sheerana, inspirując zarówno jego najbardziej romantyczne kompozycje, jak i te, w których artysta otwarcie mierzy się ze swoimi emocjami. W jednym z fragmentów dokumentu Ed podsumował ich więź słowami: "Wszystko w moim życiu stało się lepsze, odkąd pojawiła się Cherry"

