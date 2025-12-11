Brian May zaskoczył Tony'ego Iommiego wyjątkowym prezentem. Powstawał przez dwa lata

Gitarzysta Queen, Brian May podarował niedawno swojemu przyjacielowi Tony'emu Iommiemu wyjątkowy prezent, którego stworzenie zajęło aż dwa lata! Gitarzysta Black Sabbath nie krył zachwytu.

Dwóch mężczyzn w eleganckich, ciemnych ubraniach stoi blisko siebie w sali, jeden z nich opiera przyjacielsko rękę na ramieniu drugiego. Tło pozostaje mało wyraźne, skupiając uwagę na osobach.
Od lewej: Tony Iommi, Brian MayJamie McCarthyGetty Images

Zarówno Brian May, jak i Tony Iommi to wybitni gitarzyści pochodzący z Wielkiej Brytanii. Łączy ich prawdziwa przyjaźń, którą muzycy od czasu do czasu przejawiają, dając sobie prezenty. Tym razem gitarzysta Queen postanowił podarować przyjacielowi z Black Sabbath replikę swojej kultowej gitary Red Special. Instrument został specjalnie dostosowany dla Iommiego, który jest leworęczny.

Wyjątkowy prezent dla Tony'ego Iommiego powstawał dwa lata

"Ogromne podziękowania dla mojego najlepszego przyjaciela Briana Maya i mistrza budownictwa Andrew Guytona za tę niesamowitą, leworęczną replikę Red Special. Andrew osobiście dostarczył ją w zeszłym tygodniu - prawdziwy prezent od Briana, nad którym pracowano dwa lata. Święta przyszły wcześniej!" - napisał na swoim Instagramie Tony Iommi, załączając zdjęcie z gitarą.

"Andrew powiedział, że 'jest zbudowana dokładnie w stylu oryginalnego vintage'owego Red Special Briana Maya, ale ukształtowana tak, aby pasowała do ikonicznego gryfu Jaydee Old Boy Tony'ego. Posiada wbudowany booster sopranowy oraz autentyczne potencjometry i vintage'owe przetworniki, aby odtworzyć klasyczne brzmienie'" - dodał.

Iommi i May przyjaźnią się od wczesnych lat 70. Gitarzyści mieli wobec siebie ogromny szacunek, co z czasem przerodziło się w bliską znajomość.

"Bardzo szybką złapaliśmy więź i na początku potrafiliśmy rozmawiać ze sobą przez całą noc" - mówił Iommi w 2021 roku w audycji Rock Show BBC Radio 2.

