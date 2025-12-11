Camryn Magness swoje pierwsze kroki w świecie muzyki zaczęła stawiać już jako 8-latka. Jej kariera rozwinęła się po tym, jak wysłała demo do Jeffa Pringle'a, który później został jej menadżerem. Współpracowała z zespołem Blessed by a Broken Heart nad piosenką "Wait and See", która pojawiła się w filmie "Judy Moody and the Not Bummer Summer".

Jeszcze zanim przebój usłyszeć można było w kinach, wokalistka zaczęła publikować swoje nagrania na platformie YouTube, wzbudzając zainteresowanie Greysona Chance'a i Cody'ego Simpsona. Artyści zaprosili ją dzięki temu na trasę koncertową "Waiting 4U Tour" w 2010 roku.

W tym samym czasie dołączyła także na pierwszą trasę One Direction "Up All Night Tour", grając z nimi siedem koncertów. Z boysbandem ponownie występowała w 2013 roku w ramach "Take Me Home Tour".

Na przestrzeni lat wydawała single takie jak "Now or Never", "Lovesick" czy "Machines". W 2016 roku występowała jako gość specjalny na trasie Fifth Harmony, a w 2021 roku wydała EP-kę "Love Maps".

26-letnia Camryn Magness nie żyje

Jak podaje portal "People", piosenkarka zmarła 5 grudnia 2025 roku po tym, jak została potrącona, jadąc na hulajnodze elektrycznej.

O jej śmierci poinformowano na oficjalnym profilu wokalistki na Facebooku dopiero 9 grudnia: "Z ciężkim sercem opłakujemy stratę naszej ukochanej Camryn, promiennej duszy, której głos, humor i jasny duch dotykały tak wielu. Czy to pod falami, czy na scenie, stawiała czoła życiu z nieustraszoną energią i nieograniczoną życzliwością. W ciszy między falami jej pamięć będzie się pojawiać - jasna, śmiała, niezapomniana. Odpoczywaj w nieskończonym błękicie, nasza słodka dziewczyno. Jesteś kochana i na zawsze ceniona" - czytamy w poście z załączonym wideo z Camryn, pływającą w sprzęcie do nurkowania.

Patricia Kazadi o przygotowaniach do świąt. "Zamierzam kupić ozdoby z outletów" Newseria Lifestyle/informacja prasowa