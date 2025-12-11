Sidney Polak do T.Love dołączył w 1990 roku. Zaraz za założycielem Muńkiem Staszczykiem miał najdłuższy staż w zespole. Perkusista przyznał w rozmowie z "Jastrząb Post", że kompletnie nie spodziewał się takiego obrotu spraw. O zakończeniu współpracy po 35 latach dowiedział się przez SMS-a od Staszczyka. Jak sam przyznał, było to dla niego ogromne zdziwienie, ale też swego rodzaju ulga.

Sidney Polak wraca z nowym materiałem

Muzyk nie zamierza jednak zwalniać tempa. Równolegle z T.Love rozwijał on swoją solową karierę, wydając przeboje takie jak "Otwieram wino", "Chomiczówka" czy "Skuter". Teraz Sidney Polak podzielił się z fanami nowym singlem "Złota noc". Utwór powstał we współpracy z Markiem Dutkiewiczem, Anną Rusowicz i Tomaszem Szczepanikiem znanym m.in. z twórczości w zespole Pectus.

Sama historia piosenki jest dość nietypowa. Jak tłumaczył Sidney Polak na swoim Faebooku, jej pomysłodawcą jest Urząd Dzielnicy Warszawa-Bielany: "Akcja była prosta. Telefon: - Sidney, mamy pomysł na piosenkę świąteczną. - No okej, a jak ona ma brzmieć? - Ty nam powiedz, jak ma brzmieć. Jesteś z Bielan, jesteś swój, dasz radę. Mieszka u nas Marek Dutkiewicz. On napisze tekst, a ty muzykę. - Co? Marek Dutkiewicz się zgodził? O ja... no jasne, że to zrobię. To będzie dla mnie mega przygoda! Hurra, będę miał wspólną piosenkę z autorem 'Szklanej pogody', 'Windą do nieba'. No to grubo" - pisał.

W wywiadzie dla wspomnianego portalu muzyk zdradził, że choć początkowo nie było łatwo pogodzić się ze zwolnieniem, będzie mógł teraz w pełni oddać się swojej solowej twórczości: "Oczywiście, będę miał więcej czasu na swoją działalność solową. Byłem jednak bardzo związany emocjonalnie z tym zespołem, to był mój dom i takie zwolnienie SMS-em to jest po prostu coś dziwnego".

