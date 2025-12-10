Luxtorpeda to zespół przyjaciół założony przez Roberta "Litzę" Friedricha, gitarzystę i wokalistę znanego wcześniej z takich grup, jak m.in. Acid Drinkers, Flapjack, Turbo, Kazik Na Żywo, 2Tm2,3 i Arka Noego. U jego boku pojawili się muzycy znani z m.in. 2Tm2,3, Armii i Turbo (gitarzysta Robert "Drężmak" Drężek, basista Krzysztof "Kmieta" Kmiecik i perkusista Tomasz "Krzyżyk" Krzyżaniak), a jako ostatni dołączył raper i wokalista Hans z hiphopowego składu Pięć Dwa.

Dotychczasowy dorobek formacji to płyty "Luxtorpeda" (2011), "Robaki" (2012), "A morał tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe, to jednak buraki" (2014), "MYWASWYNAS" (2016) i "Anno Domini MMXX" (2010). Debiut przyniósł grupie Fryderyka w kategorii album roku - rock.

W maju 2021 r. zespół podsumował swoje pierwsze 10-lecie wydawnictwem "Elektroluxtorpeda", na którym przedstawił swoje przeboje w nowych aranżacjach. Rok później pojawiła się ostatnia jak dotąd studyjna płyta "Omega".

Luxtorpeda wraca do korzeni. Co już wiemy?

- Nagrałem w swoim życiu kilka płyt, które uważam za wyjątkowe. "Infernal Connection" Acid Drinkers, "Fairplay" Flapjacka i "Porozumienie ponad podziałami" Kazika Na Żywo. I myślałem, że na tym ta lista się zamknie, ale dołączam do niej też naszą "Omegę" - mówił w rozmowie z Interią Robert "Litza" Friedrich.

Po mocnej "Omedze" Luxtorpeda wraca do stonerowych korzeni. "Wszystkiego dopełniają teksty jak zwykle mające wiele warstw - niczym cebula - a odkrywanie ich sensu i ukrytych znaczeń sprawia, że do płyty wraca się wielokroć, jakby odtwarzało się ją po raz pierwszy" - czytamy w opisie.

Materiał został nagrany w Okolitza Studio z pomocą Michała Wasyla. Za produkcję odpowiada Litza, a mastering wykonał Alan Silverman w Aerial Sound w Nowym Jorku.

"Jest świeżo... Jesteśmy podekscytowani 'tym' co na najnowszym krążku się znajdzie..." - podkreślają muzycy.

Po pierwszym utworze "Lubię się" (ponad 70 tys. odsłon) poznaliśmy kolejne premierowe nagranie "Mowa tratwa". Całość pojawi się 27 grudnia.

Luxtorpeda - szczegóły płyty "Szukamy guza" (tracklista):

1. "STEREO"

2. "MOWA TRATWA"

3. "MASZYNKA DO MIĘSA"

4. "BARABASZ"

5. "GDZIEŚ W NAS"

6. "WEJŚCIE ĆWOKA"

7. "LUBIĘ SIĘ"

8. "MINI KIWI"

9. "DOBRY CZŁOWIEK"

10. "TAK BAR".

