Luxtorpeda wraca do korzeni. Kiedy premiera płyty "Szukamy guza"?

Do sieci trafił utwór "Mowa tratwa", kolejna zapowiedź - po numerze "Lubię się" - premierowej płyty grupy Luxtorpeda. Zespół dowodzony przez Litzę ogłosił, że na nowym materiale wraca do stonerowych korzeni.

Dwóch mężczyzn na scenie podczas koncertu, jeden śpiewa do mikrofonu, drugi gra na żółtej gitarze elektrycznej w kształcie litery V. Obaj ubrani w luźne, rockowe stroje, światło sceniczne podkreśla dynamiczną atmosferę występu.
Hans i Litza (Luxtorpeda) w akcjiKarol MakuratReporter

Luxtorpeda to zespół przyjaciół założony przez Roberta "Litzę" Friedricha, gitarzystę i wokalistę znanego wcześniej z takich grup, jak m.in. Acid Drinkers, Flapjack, Turbo, Kazik Na Żywo, 2Tm2,3 i Arka Noego. U jego boku pojawili się muzycy znani z m.in. 2Tm2,3, Armii i Turbo (gitarzysta Robert "Drężmak" Drężek, basista Krzysztof "Kmieta" Kmiecik i perkusista Tomasz "Krzyżyk" Krzyżaniak), a jako ostatni dołączył raper i wokalista Hans z hiphopowego składu Pięć Dwa.

Dotychczasowy dorobek formacji to płyty "Luxtorpeda" (2011), "Robaki" (2012), "A morał tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe, to jednak buraki" (2014), "MYWASWYNAS" (2016) i "Anno Domini MMXX" (2010). Debiut przyniósł grupie Fryderyka w kategorii album roku - rock.

W maju 2021 r. zespół podsumował swoje pierwsze 10-lecie wydawnictwem "Elektroluxtorpeda", na którym przedstawił swoje przeboje w nowych aranżacjach. Rok później pojawiła się ostatnia jak dotąd studyjna płyta "Omega".

Luxtorpeda wraca do korzeni. Co już wiemy?

- Nagrałem w swoim życiu kilka płyt, które uważam za wyjątkowe. "Infernal Connection" Acid Drinkers, "Fairplay" Flapjacka i "Porozumienie ponad podziałami" Kazika Na Żywo. I myślałem, że na tym ta lista się zamknie, ale dołączam do niej też naszą "Omegę" - mówił w rozmowie z Interią Robert "Litza" Friedrich.

Po mocnej "Omedze" Luxtorpeda wraca do stonerowych korzeni. "Wszystkiego dopełniają teksty jak zwykle mające wiele warstw - niczym cebula - a odkrywanie ich sensu i ukrytych znaczeń sprawia, że do płyty wraca się wielokroć, jakby odtwarzało się ją po raz pierwszy" - czytamy w opisie.

Materiał został nagrany w Okolitza Studio z pomocą Michała Wasyla. Za produkcję odpowiada Litza, a mastering wykonał Alan Silverman w Aerial Sound w Nowym Jorku.

"Jest świeżo... Jesteśmy podekscytowani 'tym' co na najnowszym krążku się znajdzie..." - podkreślają muzycy.

Po pierwszym utworze "Lubię się" (ponad 70 tys. odsłon) poznaliśmy kolejne premierowe nagranie "Mowa tratwa". Całość pojawi się 27 grudnia.

Luxtorpeda - szczegóły płyty "Szukamy guza" (tracklista):

1. "STEREO"
2. "MOWA TRATWA"
3. "MASZYNKA DO MIĘSA"
4. "BARABASZ"
5. "GDZIEŚ W NAS"
6. "WEJŚCIE ĆWOKA"
7. "LUBIĘ SIĘ"
8. "MINI KIWI"
9. "DOBRY CZŁOWIEK"
10. "TAK BAR".

