Viki Gabor na scenie zasłynęła dochodząc do samego finału drugiej edycji "The Voice Kids" i zwyciężając Eurowizję Junior w 2019 roku. Od tamtego momentu artystka nie znika z nagłówków największych portali. Intensywny tryb życia, koncerty i liczne sesje nagraniowe sprawiły, że tuż po swoich 18. urodzinach piosenkarka zdecydowała się przeprowadzić z Krakowa do Warszawy. Swój pierwszy dom pokazała w programie "Dzień dobry TVN".

"Jak widzisz, jestem fanką świąt. Nie mogłam się powstrzymać. Co by się nie działo, święta są super" - opowiadała Viki Gabor, oprowadzając Mateusza Hładkiego po domu.

Jak mieszka Viki Gabor?

Młoda gwiazda postawiła na prosty, choć gustowny i imponujący wystrój domu. W kuchni zobaczyć możemy czarne meble, a na ścianach marmur sięgający po sam sufit. Nie brakuje także pokaźnego ogrodu, na którym znajdują się szklarnia i jacuzzi!

"Uprawiam! Mam ogóreczki, pomidorki. Mam wrażenie, że te warzywa zupełnie inaczej smakują i są zdrowsze" - tłumaczyła.

W salonie artystki znalazła się jej spora kolekcja płyt winylowych, ustawionych na naściennych uchwytach. Nie brakuje tam klasyków takich jak albumy Celine Dion czy Mariah Carey oraz najnowszej płyty samej Viki Gabor "Spektrum uczuć".

Sam dom, choć znajduje się w Warszawie, jest położony z dala od centrum i otacza go mały lasek, który zapewnia artystce prywatność.

W rozmowie Viki Gabor zaznaczyła, że choć mieszka sama, nie może narzekać na samotność: "Czuję się dorosłą osobą, bo mieszkam sama i podejmuję decyzje, ale tak naprawdę codziennie ktoś do mnie wpada, czasami nawet nie mam time alone. [...] Moi rodzice mają fajne podejście. Nic nigdy w życiu złego nie zrobiłam, mają zaufanie, bo jestem dobrym dzieciakiem".

