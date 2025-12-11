Do sieci trafił zwiastun filmu Billie Eilish i Jamesa Camerona. Pokazuje nieznane oblicze artystki

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Billie Eilish zapowiada kinowe widowisko, które może całkowicie odmienić sposób rejestrowania koncertów. Współreżyserowany z Jamesem Cameronem film "Hit Me Hard and Soft: The Tour" trafi na ekrany 20 marca 2026 roku i już teraz budzi ogromne emocje - zarówno wśród fanów, jak i branży filmowej. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun filmu.

Młoda kobieta z długimi, ciemnymi włosami pozuje na tle ściany z tłoczonymi literami, ubrana w czarny płaszcz, szary sweter i kolorową apaszkę, uśmiecha się delikatnie patrząc w bok.
Billie Eilish współpracowała z Jamesem Cameronem przy tworzeniu filmu trasyNOAM GALAI 6469571282Getty Images

Choć muzyczne dokumenty regularnie trafiają na ekrany kin, mało który projekt rozpoczyna się od deklaracji tak mocnej, jak ta z ust twórcy "Avatara" i "Titanica". W pierwszym zwiastunie James Cameron mówi wprost: "Nikt wcześniej nie nakręcił filmu koncertowego na taką skalę. Używamy technologii, które nigdy wcześniej nie były stosowane".

W krótkiej zapowiedzi widzimy Billie Eilish wyglądającą przez okno na tłum, który od świtu czeka na jej występ. W innym ujęciu artystka trzyma w dłoni małą kamerę - to właśnie z jej perspektywy zarejestrowano część materiału, co ma zapewnić widzom niespotykaną dotąd perspektywę. Cameron pojawia się również podczas prób, doglądając ujęć i rozwiązań technicznych, które mają przenieść filmową jakość koncertów na zupełnie nowy poziom.

Emocje bez Finneasa. Najbardziej osobiste momenty trasy

Choć zapierające dech efekty sceniczne dominują w zwiastunie, twórcy nie unikają bardziej kameralnych scen. Jedną z nich jest chwila, gdy Eilish otrzymuje wiadomość od swojego brata. "To będzie mój pierwszy występ bez niego" - mówi ze łzami w oczach, wspominając Finneasa, który tym razem nie towarzyszył jej w trasie z powodu pracy nad solowym albumem.

Ta rozłąka, pierwsza w zawodowej karierze duetu, ma w filmie odzwierciedlać również dojrzewanie artystki i jej poszukiwanie nowej scenicznej samodzielności.

"To była jedna z moich ulubionych tras" - Eilish o współpracy z Cameronem

Eilish nie ukrywała ekscytacji projektem już w dniu publikacji zwiastuna. Na Instagramie napisała:

"To była jedna z moich ulubionych tras koncertowych i możliwość uchwycenia jej oraz współreżyserowania tego filmu z @jamescameronofficial to prawdziwe spełnienie marzeń. Nie mogę się doczekać, aż wszyscy zobaczą efekt naszej pracy".

Film był zapowiadany już kilka miesięcy wcześniej - m.in. podczas letniego koncertu w Manchesterze, gdzie piosenkarka zdradziła kulisy współpracy z Cameronem oraz imponującą liczbę kamer rejestrujących każdy szczegół trasy.

Trasa pełna energii i wyzwań

Trasa "Hit Me Hard & Soft", startująca 29 września 2024 roku, objęła aż 106 koncertów, co czyni ją jedną z najbardziej intensywnych w karierze artystki. Eilish musiała na każdym występie pojawiać się w identycznym kostiumie, aby zachować ciągłość wizualną projektu filmowego.

W trakcie tournée piosenkarka zaangażowała się również w działania charytatywne. Przeznaczyła ponad 11,5 miliona dolarów na inicjatywy związane z walką o równość żywnościową oraz ochronę klimatu - tematy, które od lat są jej szczególnie bliskie.

Billie Eilish i kinowe widowisko przyszłości

Premiera "Hit Me Hard and Soft: The Tour" zaplanowana na 20 marca 2026 roku może okazać się jednym z najgłośniejszych muzycznych wydarzeń filmowych dekady. Połączenie scenicznej energii Eilish z technologiczną wizją Jamesa Camerona budzi nadzieję na projekt, który przekroczy granice między koncertem, filmem dokumentalnym i spektaklem 3D.

