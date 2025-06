Maks Łapiński błysnął w "The Voice of Poland"

W 2018 r. w dziewiątej edycji "The Voice of Poland" również zachwycił trenerów. Na castingu zaśpiewał "These Days" Rudimental i odwrócił wszystkie cztery fotele. Na swoją opiekunkę obwołany "polskim Edem Sheeranem" wokalista wybrał wtedy Patrycję Markowską. To pod jej skrzydłami znalazł się w gronie 16 najlepszych uczestników. Zwycięzcą programu został wówczas inny podopieczny Markowskiej - Marcin Sójka.