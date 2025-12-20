"Surowa energia, mrok i riffy, które stworzyły historię" - tak o pomyśle oddania muzycznego hołdu zmarłemu w lipcu Ozzy'emu Osbourne'owi i grupie Black Sabbath mówią muzycy Paranoic. Pod tym szyldem debiutuje tribute band, który na scenie zamierza uhonorować legendy ciężkiego grania.

Premierowy występ odbędzie się 27 grudnia w klubie 2progi w Poznaniu podczas Xmass Tribute Party.

Paranoic w hołdzie Ozzy'emu Osbourne'owi i Black Sabbath

"Zespół wykonuje klasyczne utwory zarówno Black Sabbath, jak i solowe hity Ozzy'ego, wiernie oddając ich mroczny klimat, potężną energię i charakterystyczne brzmienie" - czytamy w zapowiedzi.

Skład Paranoic tworzą muzycy dobrze znani na polskiej scenie ciężkiego grania: Damian Michalski (wokalista TSA MNKWL), Maciej Janhz (gitarzysta Flapjack, Orgasmatron), Bogusz Rutkiewicz (basista Turbo, Polish Priest) i Piotr Szpalik (perkusista CETI, Orgasmatron, The Legacy).

Podczas Xmass Tribute Party zostanie symbolicznie uczczona wypadająca 24 grudnia 80. rocznica urodzin Lemmy'ego Kilmistera, niezapomnianego lidera Motörhead - zaprezentuje się zespół Orgasmatron, współtworzony przez muzyków znanych z Acid Drinkers, Turbo, Flapjack i CETI.

Na scenie w Poznaniu zaprezentuje się również trzeci tribute band - Polish Priest, czyli muzyczny hołd dla bogów metalu z Judas Priest.

Xmass Tribute Party w Poznaniu - ceny biletów:

1 pula - 80 zł (ograniczona)

2 pula - 90 zł

bramka - 110 zł.

Skolim gwiazdą Sylwestra w Polsacie. "Widziałem się z mnóstwem cudownych ludzi" INTERIA.PL