Kovalczyk to sceniczny pseudonim Pawła Kowalczyka, którego szeroka publiczność poznała w trzeciej edycji "Idola" w Polsacie w 2003 r. Wokalista był jednym z najbardziej charakterystycznych uczestników tamtej odsłony. Ostatecznie udział w programie zakończył na trzecim miejscu, za Moniką Brodką i Jakubem Kęsym.

Do programu trafił przez przypadek, bo zauważył banner informujący o castingu. Kiedy przyszedł na miejsce i zobaczył kilka tysięcy chętnych do udziału w show, naszły go wątpliwości. Ale znalazł dziurę w płocie i dostał się przed oblicze jury poza kolejnością.

Od tamtego czasu pozostaje aktywny na muzycznej scenie, co jakiś czas przypominając się nowymi nagraniami. W dorobku ma m.in. jazzowy projekt Kovalczyk Big Band Project (z udziałem m.in. Marka Napiórkowskiego, Roberta Kubiszyna, Roberta Lutego i Pawła Tomaszewskiego) oraz płytę "Piosenki Mistrza" (2019) z utworami z dorobku Grzegorza Ciechowskiego w elektronicznych aranżacjach.

Kovalczyk i jego "Metamorfozy". Co już wiemy?

Po trzech latach "intensywnej pracy twórczej i głębokiej przemiany osobistej" wokalista prezentuje nową, piątą płytę "Metamorfozy".

"Zacznij zmiany od samego siebie i nie oceniaj pochopnie innych. Myśl o sobie, o swoim rozwoju, a to, co przyniesie ci los, jest tylko wypadkową ciężkiej i mozolnej pracy" - podkreśla Kovalczyk, tłumacząc, że to przesłanie stanowi oś całego projektu.

Album zostanie wydany w formule trylogii, a jego kolejne odsłony będą ujawniane stopniowo, w kilkutygodniowych odstępach. Ma to na celu podkreślenie przesłania oraz umożliwienie odbiorcom pełniejszego zanurzenia się w procesie artystycznej przemiany.

"Kłamstwo, manipulacja, nieszczerość - to domena dzisiejszego świata i ludzi, którzy zbyt szybko wchodzą w relacje, nie zastanawiając się nad konsekwencjami swoich działań" - mówi Kovalczyk, dodając, że jego nowa płyta jest "zapisem refleksji nad tożsamością".

"Metamorfozy" to jego pierwszy album stworzony w pełni samodzielnie, od aranżacji, przez teksty, produkcję muzyczną, scenariusz i reżyserię, aż po wszystkie aspekty wizualne (zdjęcia, okładki).

Podczas ostatnich trzech lat Kovalczyk pracował również nad swoim rozwojem, zdobywając kwalifikacje osobistego trenera, a muzyka z płyty "Metamorfozy" posłuży jako ścieżka dźwiękowa do autorskiego programu treningowego "Full Body Workout".

"Ten program jest dla mocnych ludzi, w pełni świadomych swojego ciała" - zaznacza.

Pierwszą część promuje singel "Do You Want", w którym Kovalczyk zadaje pytanie o wybory i przekraczanie własnych ograniczeń.

