Informację o śmierci Micka Abrahamsa potwierdził w mediach społecznościowych m.in. Martin Barre, który na dobre zastąpił go w składzie Jethro Tull.

"Mój przyjaciel i mój mentor Mick Abrahams zmarł. Był dla mnie bardzo miły i to jest coś, czego nigdy nie zapomnę! Co za wspaniały gitarzysta, który dał nam tak wiele" - napisał Martin Barre, który w Jethro Tull grał w latach 1968-2012.

Nie żyje Mick Abrahams

Zmarły w wieku 82 angielski gitarzysta i wokalista był członkiem oryginalnego składu tej legendy rocka, biorąc udział w nagraniu debiutanckiej płyty "This Was" z 1968 r.

Z tym zespołem rozstał się krótko po zarejestrowaniu materiału - był to wynik konfliktu z liderem, wokalistą i flecistą Ianem Andersonem. Gitarzysta optował za skierowaniem się w rejony blues rocka, a Anderson zdecydował, by zespół wplatał więcej elementów folku i jazzu.

Abrahamsa na kilka tygodni zastąpił Tony Iommi, wówczas jeszcze gitarzysta grupy Earth, która wkrótce miała zmienić nazwę na Black Sabbath. Po nim na lata funkcję gitarzysty Jethro Tull objął wspomniany Martin Barre.

Po rozstaniu z ekipą Andersona Mick Abrahams założył zespół Blodwyn Pig, z którym na przełomie lat 60. i 70. wydał dwie płyty. W kolejnych latach działał głównie pod własnym szyldem Mick Abrahams Band i solo, a także ze zreformowanym Bloodwyn Pig.

Poza zajmowaniem się muzyką pracował także jako kierowca, strażnik i finansowy konsultant. W ostatnich latach zmagał się z problemami zdrowotnymi - w 2009 r. przeszedł poważny zawał serca, a później wykryto u niego poważną chorobę słuchu.

Ostatnim albumem Abrahamsa był solowy album "Revived!" (2015) z gościnnym udziałem Martina Barre.

Jethro Tull - wciąż aktywna legenda rocka

Działająca od 1967 r. grupa łączy rocka, folk, bluesa, elementy muzyki klasycznej i jazzowej. W obecnym składzie u boku Iana Andersona występują: David Goodier (bas), John O'Hara (klawisze, akordeon), Scott Hammond (perkusja) i debiutujący na wydanej w marcu 2025 r. nowej płycie "Curious Ruminant" gitarzysta Jack Clark. W nagraniach tego albumu udział wzięli także byli muzycy Jethro Tull: klawiszowiec Andrew Giddings i perkusista James Duncan.

Skolim gwiazdą Sylwestra w Polsacie. "Widziałem się z mnóstwem cudownych ludzi" INTERIA.PL