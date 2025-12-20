"Piosenka pełna ciszy, refleksji i przestrzeni, która pozwala każdemu słuchaczowi odnaleźć w niej własną historię. To muzyczna opowieść o chwilach, kiedy człowiek zatrzymuje się na moment, oddycha głębiej i pozwala, by emocje opadły jak świeży śnieg na górskich zboczach" - czytamy w opisie nagrania "Znikam w śniegu".

Śnieg z tytułu piosenki w tym utworze symbolizuje wyciszenie, oczyszczenie i spokój, a także wszystko to, co człowiek zostawia za sobą, wchodząc w nowy etap życia. "Zniknę w śniegu" czerpie mocno z góralskiej tradycji: z pokory wobec natury, z przekonania, że cisza potrafi powiedzieć więcej niż słowa, a samotna droga przez zimową przestrzeń może stać się początkiem czegoś nowego.

Staszek z Gór nie kryje swojej pokory wobec gór. Dla wokalisty to miejsce pamięci, siły i powrotów.

Autorami piosenki "Zniknę w śniegu" są Stanisław Karpiel Bułecka, Paweł Wiszniewski, Jacek Jastrowicz i Arkadiusz Dziedzic (ten ostatni zajął się też produkcją utworu).

Kim jest Staszek z Gór?

Pod tym szyldem kryje się Stanisław Karpiel-Bułecka, który od pewnego czasu rozwija swoją solową karierę. Do początku 2024 r. był wokalistą grupy Future Folk. W lipcu wypuścił piosenkę "Pójdę tam", czyli duet z Justyną Steczkowską.

Rodowity zakopiańczyk, narciarz i wokalista, pochodzi z utalentowanej muzycznie rodziny (bratem jego ojca jest Sebastian Karpiel-Bułecka, lider grupy Zakopower), jednak przez wiele lat wybierał sport, szczególnie narty. Pierwszy raz wystąpił na scenie dla zabawy, w 2009 r i okazało się, że wpadł po uszy, odkrył pasję. Biały śpiew, technika której używa, przychodzi mu naturalnie, od urodzenia jest zanurzony w rdzennej muzyce Podhala.

Wokalista wiosną 2019 r. wziął udział w 11. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". W show Polsat zajął ostatecznie szóste miejsce.

Stanisław Karpiel-Bulecka o występie na Earth Festival i nowej płycie Daniel Kiełbasa INTERIA.PL