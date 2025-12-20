Trzon Lady Pank od początku tworzą założyciel, kompozytor i gitarzysta Jan Borysewicz z wokalistą Januszem Panasewiczem. Od 1994 r. u ich boku występują Krzysztof Kieliszkiewicz (bas) i Kuba Jabłoński (perkusja).

Za sprawą debiutanckiej płyty zatytułowanej po prostu "Lady Pank" (1983) zespół osiągnął wręcz kosmiczną popularność, grał setki koncertów, udzielał wywiadów i dokonywał nowych nagrań. To z tego wydawnictwa pochodzą grane do dziś na koncertach przeboje: "Kryzysowa narzeczona", "Mniej niż zero", "Zamki na piasku", "Vademecum skauta" czy "Fabryka małp". W sumie aż sześć nagrań z tego albumu trafiło na szczyt Listy przebojów radiowej Trójki.

Lady Pank z nową płytą: Do przodu, tylko do przodu

Na początku grudnia pojawił się premierowy album "LP 45", zapowiedziany jako "najbardziej gitarowa, najbardziej energetyczna i najbardziej przebojowa płyta zespołu od lat".

Jeszcze przed premierą poznaliśmy utwory "Motyle", "Uciekaj" i "Kalifornia", a razem z płytą zaprezentowano nowy singel "Obok". W teledysku do tego utworu wystąpiła aktorka Joanna Opozda.

Kompozytorem warstwy muzycznej jest - jak zawsze - Jan Borysewicz, a za teksty obok niego odpowiadają Andrzej Mogielnicki, Wojciech Byrski i Michał Wiraszko.

"Do przodu, tylko do przodu. Nie myślimy w ogóle o tym, co było. Chcemy robić świeże utwory, nagrywać i ruszamy w trasę z tym materiałem i nie tylko" - podkreślił w studiu "halo tu polsat" Jan Borysewicz.

Lady Pank gwiazdą Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie

Pod koniec lutego 2026 r. Lady Pank rozpocznie nową trasę, która poza Polską obejmie też Holandię, Stany Zjednoczone, Kanadę i Wielką Brytanię. "Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że ruszamy w światową trasę" - zaznaczyli muzycy.

Na zakończenie 2025 r. zespół pojawi się w roli gwiazdy Sylwestrowej Mocy Przebojów w Toruniu. Na imprezie Polsatu fani mogą spodziewać się największych hitów, które łączą pokolenia.

"Mi przede wszystkim chodzi o to, żeby grać cały czas, co jakiś czas nagrywać nowe płyty, żeby dokładać jakby nowe utwory do całego repertuaru zespołu Lady Pank, bo wtedy wzbogacamy jakby cały koncert. To jest bardzo ważne" - podsumowuje Jan Borysewicz w "halo tu polsat".

Sławomir i Kajra wystąpią w Toruniu w Polsacie. "Jesteśmy bardzo zaopiekowani przez produkcję" INTERIA.PL