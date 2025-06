"Demagoguery" to trzeci - po styczniowej premierze "To Live Deliciously" i "White Hellebore" z marca - singel z "The Screaming Of The Valkyries", nowego albumu słynnych "wampirów z Suffolk". Dodajmy, że już w październiku ubiegłego roku zespół wypuścił singel "Malignant Perfection", który również trafił do programu 14. longplaya Cradle Of Filth.

Cradle Of Filth z nową kompozycją "Demagoguery" - kontrola, manipulacja i nadejście Antychrysta

"Osoba badana 11, marionetka, kontrolowana przez media, rząd i telewizję, której każdym ruchem sterują ich niewidoczne sznurki. Gdy pojawia się charyzmatyczny światowy lider, ze swoimi obietnicami pokoju, prawda stojąca za jej zmanipulowaniem wychodzi na jaw: staje się elementem mrocznego planu prowadzącego świat ku nadejściu Antychrysta" - o koncepcji wideoklipu do singla "Demagoguery" powiedział jego reżyser Shaun Hodson.

Teledysk "Demagoguery" Cradle Of Filth możecie zobaczyć poniżej:

Przypomnijmy, że regularnie odwiedzający nasz kraj Cradle Of Filth będzie jedną z gwiazd rozpoczynającego się dziś Mystic Festivalu, który odbędzie się w dniach 4-7 czerwca na terenie Stoczni Cesarskiej w Gdańsku. Zespół wokalisty Daniego Filtha zobaczymy w piątek 6 czerwca na Park Stage. Blisko godzinny koncert Cradle Of Filth ma się rozpocząć kwadrans po godzinie 19. Dodajmy, że występem na Mystic Festival brytyjska formacja rozpocznie - obejmującą 23 koncerty - europejską "Summoned In Summer Tour", która zakończy swój bieg 24 lipca w Słowenii.

Cradle Of Filth - album "The Screaming Of The Valkyries" w szczegółach

Nowa płyta podopiecznych austriackiej Napalm Records nawiązuje zarówno do klasycznych albumów Cradle Of Filth z lat 90., jak i tych wydanych w ostatniej dekadzie, nie zabrakło więc na niej black- i deathmetalowej chłosty, symfonicznego przepychu oraz tego, co zwykło się określać mianem "ekstremalnego gothic / horror metalu".

"The Screaming Of The Valkyries"wyprodukował ceniony i od lat współpracujący z Cradle Of Filth, brytyjski fachowiec Scott Atkins. Okładkę, jak zwykle romantyczno-makabryczną, zaprojektował tym razem amerykański artysta Roberto Diaz.

Następca albumu "Existence Is Futile" (2021 r.) trafił do sprzedaży 21 marca nakładem austriackiej Napalm Records (w wersji CD, na winylu, cyfrowo oraz w wielu specjalnych limitowanych zestawach).

Aktualny międzynarodowy skład formacji pod wodzą Daniego Filtha uzupełniają czeski perkusista Martin "Marthus" Skaroupka; szkocki basista Daniel Firth; pochodzący z USA gitarzysta Donny Burbage; oraz urodzony w czeskim Brnie gitarzysta Marek "Ashok" Smerda i grająca na klawiszach, amerykańska wokalistka Zoe Federoff - para, która na początku stycznia zawarła związek małżeński.

