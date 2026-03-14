Olivia Rodrigo zaczęła zapowiadać nowy album. Fani gwiazdy od razu połączyli kropki

Wygląda na to, że fani Olivii Rodrigo mogą spać spokojnie. Wokalistka rozpoczęła promocję swojego nadchodzącego albumu, nad którym pracowała kilka lat. Co już wiemy?

Olivia Rodrigo przerywa milczenie. Czy z nową płytą znowu podbije listy przebojów?

Olivia Rodrigo to amerykańska wokalistka i aktorka, która szerszej publiczności dała się poznać w 2021 roku. To właśnie wtedy, dokładnie 8 stycznia, wypuściła utwór "drivers license", dzięki czemu przez osiem tygodni utrzymywała się na szczycie najważniejszych list przebojów.

Młoda artystka od najmłodszych lat była związana z muzyką. W 2019 roku wcieliła się w rolę Nini w serialu "High School Musical: Serial", inspirowanym serią kultowych już filmów "High School Musical", w którym grali między innymi Zac Efron, Vanessa Hudgens czy Ashley Tisdale. Po pierwszym krążku, zatytułowanym "SOUR" (dzięki singlom "good 4 u" i "brutal" wokalistka dotarła na szczyt popowych notowań), przyszedł czas na "GUTS" ("vampire", "bad idea right?", "get him back!"), czyli album, który artystka przez kilka miesięcy promowała na światowej trasie koncertowej.

Przez ostatnie miesiące Rodrigo nie była szczególnie aktywna w sieci, co teraz składa się w jedną całość. Jak wyrokują fani wokalistki, musiała skupić się na tworzeniu nowej płyty, którą już zaczęła zapowiadać w Los Angeles.

Murale, na których Olivia Rodrigo zaczęła zapowiadać nową muzykę

To właśnie tam pojawił się tajemniczy mural z nowym logo "OR" - ten sam symbol widnieje teraz również na stronie internetowej Olivii. Choć czcionka kultowych inicjałów uległa zmianie, piosenkarka nie wymieniła typowego dla siebie koloru lawendowego, który towarzyszy jej karierze od samego początku.

Olivia Rodrigo zaczęła ostatnio również nosić koszulki z cyfrą "3", nawiązując do nadchodzącego trzeciego albumu, oraz publikować coraz więcej zdjęć ze studia nagraniowego, co tylko podsyciło ciekawość fanów.

"Nie mogę się już doczekać! Ale się cieszę!", "Tyle czasu jej nie było, niech daje nową muzykę", "Ten rok należy do Olivii, ale super!", "Ciekawe, jak to wszystko będzie brzmiało. Obym się nie zawiodła", "Martwiłam się o nią, ale dobrze, że teraz jest częściej w sieci", "To będzie coś pięknego" - wyrokują w serwisie X fani wokalistki.

