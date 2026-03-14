Phil Campbell nie żyje. Kultowy gitarzysta Motörhead miał 64 lata

Rodzina gitarzysty poinformowała, że Phil Campbell zmarł spokojnie po długiej i trudnej walce o zdrowie. Jak wiadomo, był po skomplikowanej operacji i pobycie na oddziale intensywnej terapii. Bliscy muzyka podkreślili, że był oddanym mężem, ojcem i dziadkiem, a jego muzyka i wspomnienia pozostaną z fanami na zawsze.

Phil Campbell przez ponad 30 lat koncertował u boku Lemmy'ego Kilmistera w legendarnej grupie Motörhead. Po śmierci lidera w 2015 roku, gitarzysta skupił się na rozwoju zespołu Phil Campbell and The Bastard Sons, który współtworzył razem z trójką swoich synów. Muzycy na początku grudnia zeszłego roku odwiedzili Polskę w ramach trasy celebrującej 50 lat Motörhead.

"Nie lubię nazywać siebie liderem zespołu. To wszystko jest demokratyczne. W wielu sprawach pozwalam im podejmować decyzje, a jeśli czuję, że coś jest nie tak, to się wtrącam. Robią za kulisami dużo pracy. Czasem się nie zgadzamy, jak każda rodzina, ale radzimy sobie z tym również jako rodzina. Nic nie jest w życiu łatwe, ale jestem z tego naprawdę dumny. To dość wyjątkowa sytuacja - być w dużym zespole rockowym z trójką moich dzieci. Nie wiem, czy ktoś inny robi coś takiego" - wspomniał Phil Campbell w wywiadzie z Tymoteuszem Hołyszem z Interii Muzyki w listopadzie 2025 roku.