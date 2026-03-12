Przypomnijmy, że w 2025 roku Grave po raz pierwszy od 32 lat zagrał w oryginalnym składzie. U boku Oli Lindgrena, grającego na gitarze wokalisty i lidera Grave, znów pojawili się perkusista Jens "Jensa" Paulsson, basista Jonas Torndal (na koncertach zajął się gitarą) oraz legendarny wokalista Jörgen Sandström - jeden z najlepiej rozpoznawalnych głosów w dziejach death metalu (obecnie również odpowiadający za bas).

"Planowaliśmy zagrać kilka koncertów tylko w 2025 roku, ale ponieważ wzbudziło to duże zainteresowanie i świetnie się bawiliśmy, postanowiliśmy zagrać jeszcze kilka w 2026 roku. Niestety, w dzisiejszych czasach nie da się namówić wszystkich członków na wszystkie oferowane koncerty" - czytamy w najnowszym ogłoszeniu szwedzkich pionierów death metalu.

Grave na Mystic Festivalu bez legendarnego wokalisty

Zespół przekazał, że na sześciu koncertach w składzie zabraknie Jörgena Sandströma. Jednym z nich jest występ podczas Mystic Festivalu w Gdańsku. Formacja pojawi się 3 czerwca w ramach Warm Up Day (scena Desert Shrine).

Za wokale odpowiadać będzie Ola Lindgren, z kolei na basie dołączy Tobias Cristiansson, w zespole występujący w latach 2010-2024.

"Dziękujemy za zrozumienie i mamy nadzieję, że zobaczymy się wszyscy w 2026 roku!" - przekazał zespół.

Szwedzi prezentują "oldskulowy zestaw utworów" składający się z materiału z trzech pierwszych, kanonicznych zdobyczy gatunku, czyli albumów "Into The Grave" (1991 r.), "You'll Never See..." (1992 r.) i "Soulless" (1994 r.), za których powstaniem stał właśnie wskrzeszony skład Grave.

Grave - legenda szwedzkiego death metalu

Powstały w połowie lat 80. Grave, początkowo pod nazwą Corpse, to jeden z pionierów słynnej szwedzkiej szkoły death metalu, której zręby budowali wraz z m.in. Nihilist, Morbid i Treblinką. Debiutancki longplay "Into The Grave" z 1991 roku i wydany rok później "You'll Never See..." stanowią do dziś gatunkowy kanon. Do klasyków gatunku należy też zaliczyć "Soulless", trzeci album Grave z 1994 roku i ostatni z udziałem grającego na gitarze wokalisty Jörgena Sandströma.

Rok później muzyk opuścił Grave, by w kolejnych latach figurować w szeregach m.in. Entombed, kolejnej legendy gatunku (jako basista) i Krux, a przede wszystkim (jako frontman) The Project Hate MCMXCIX, którego perkusistą jest Belg Dirk Verbeuren, aktualny bębniarz Megadeth. "Out Of Respect For The Dead", ostatnia studyjna płyta Grave, miała swą premierę w 2015 roku.

