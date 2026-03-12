W otwartym we wrześniu 2023 r. obiekcie grali już m.in. U2, Phish, Eagles, Backstreet Boys czy Dead & Company. W maju i czerwcu tego roku swoją rezydenturę w słynnej kulistej hali Sphere w Las Vegas otrzyma grupa No Doubt dowodzona przez wokalistkę Gwen Stefani. Z kolei we wrześniu serię występów da Carín León, gwiazdor muzyki meksykańskiej.

Do tego grona w październiku dołączy Metallica. Początkowo seria pod szyldem "Metallica: Life Burns Faster" miała objąć osiem koncertów w październiku w formule No Repeat Weekend, czyli każdy z dwóch weekendowych koncertów będzie posiadał unikalną setlistę.

Metallica w Sphere w Las Vegas. "Jesteśmy absolutnie zachwyceni"

Ze względu na gigantyczne zainteresowanie biletami dołożono najpierw kolejne sześć koncertów, a ostatecznie Metallica w Sphere zagra aż 24 razy.

"Jesteśmy absolutnie zachwyceni i nie możemy uwierzyć, że będziemy mieli 24 niesamowite wieczory na scenie, a to wszystko dzięki wam i rekordowemu tygodniowi (...) Na razie nie będziemy organizować kolejnych koncertów, ale mamy nadzieję zaoferować więcej w przyszłości" - przekazała grupa w mediach społecznościowych.

Zespół zareagował też na krytyczne uwagi fanów, którzy narzekali na problemy z kupnem biletów. Gigantyczne kolejki prowadziły do frustracji, czemu sympatycy legendy metalu dawali upust w licznych komentarzach.

Metallica podkreśla, że współpracuje ze swoimi partnerami, aby "ulepszyć to doświadczenie i zaproponować rozwiązania na przyszłość".

Pierwszy koncert w Sphere odbędzie się 1 października, a ostatni zaplanowano na 13 marca 2027 r.

Przypomnijmy, że Metallica już 19 maja powróci do Polski w ramach trwającej od 2023 r. trasy "M72", promując ostatnią płytę "72 Seasons". Koncert w naszym kraju odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W tym miejscu poprzednio grupa wystąpiła w 2008 i 2004 r. Z kolei w 1991 r. Metallica zagrała w słynnym "Kotle Czarownic" w ramach festiwalu Monsters of Rock razem z m.in. AC/DC i Queensrÿche.

W roli supportów w Chorzowie pojawią się francuska Gojira, która występowała m.in. podczas otwarcia Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu oraz amerykański zespół Knocked Loose (hardcore punk/metalcore/beatdown).

