"Next To Die", 15. studyjny album Six Feet Under, będzie zarazem trzecią płytą zespołu stworzoną wspólnie przez wokalistę Chrisa Barnesa i gitarzystę Jacka Owena - dwóch byłych członków kultowego Cannibal Corpse - od chwili ponownego połączenia sił obu legendarnych muzyków amerykańskiej sceny deathmetalowej w 2017 roku.

Six Feet Under: Album "Next To Die", czyli death & groove. Co już wiemy o nowej płycie?

Według zapowiedzi wspólne podejście obu legendarnych muzyków do materii twórczej spowodowało, że album "Next To Die" zyskał dwa różne oblicza, z jednej strony death metal, z drugiej - groove. Owocem tych prac ma być więc materiał, który satysfakcjonuje Six Feet Under jako muzyków, oferując zarazem coś dla każdego fana zespołu.

"Początkowo miał być to albumu pełen deathmetalowych utworów z agresją i pędem. Potem jednak Chris wpadł na genialny pomysł zatrzymania połowy z tych deathmetalowych numerów i dodania do nich utworów z większym groove'em w stylu wczesnych nagrań Six Feet Under. Gdy więc Chris położył nacisk na tempo w zgodzie z uderzeniami na minutę z wczesnych klasyków Six Feet Under, skomponowałem resztę pulsującej groove'em muzyki, a Chris dopisał do nich teksty" - główne założenia i proces powstawania nowego albumu przybliża Jack Owen.

Wokale Barnesa zarejestrowano w studiu Criteria w Miami, ponownie we współpracy z inżynierem dźwięku Chrisem Carrollem. Ścieżki gitary rytmicznej Owena utrwalono z kolei w studiu AudioHammer w Sanford (też na Florydzie) pod okiem Jasona Suecofa, który dodatkowo zagrał gościnnie gitarową solówkę w finałowej części kompozycji "Approach Your Grave". Pozostali członkowie sprawdzonego w koncertowych bojach składu Six Feet Under, czyli gitarzysta prowadzący Ray Suhy, basista Jeff Hughell i perkusista Marco Pitruzzella, nagrali swoje partie we własnych studiach. Miksem i masteringiem w MRL Studios w Nashville w stanie Tennessee zajął się uznany fachowiec Mark Lewis. Za całość produkcji odpowiadali Chris Barnes i Jack Owen. Autorem okładki jest indonezyjski artysta Sandy Rezalmi.

Nowy materiał kwintetu z Tampy, kolebki amerykańskiego death metalu, pilotuje singel "The Unmistakable Smell Of Death", w którym, jak czytamy, wybuchowe i szybkie riffy Owen przeplatane są sekcjami zatrzymań i zrywów.

Singel "Unmistakable Smell Of Death" Six Feet Under możecie sprawdzić poniżej:

Płyta "Next To Die" trafi na rynek 24 kwietnia w barwach legendarnej Metal Blade Records (cyfrowo, CD, na winylu w pięciu wariantach kolorystycznych). W ramach promocji nowego albumu Six Feet Under odbędą m.in. trasę po Europie, która swój bieg rozpocznie od występu na czerwcowym Mystic Festivalu w Gdańsku.

Six Feet Under wracają po latach, by zagrać na święcie metalu w Gdańsku. "Okazja z gatunku nie do ominięcia"

Przypomnijmy, że Six Feet Under zobaczymy na tegorocznej edycji Mystic Festivalu, który odbędzie się w dniach 3-6 czerwca w Stoczni Gdańskiej. Headlinerami święta metalu w Gdańsku będą dowodzony przez Zakka Wylde'a Black Label Society, żegnająca się ze sceną legenda thrash metalu - Megadeth oraz pomorski Behemoth. Six Feet Under wystąpią 3 czerwca w ramach Warm Up Day na Park Stage.

"Kochacie death metal i rock'n'rolla? To miejsce, w którym rozbujana rytmika spotyka się ze śmiercionośną agresją? Jeśli tak, pewnie nie możecie doczekać się występu legendarnego Six Feet Under. Death'n'rollowi weterani z USA zagrają w Polsce pierwszy raz od 2012 roku. Chyba przyznacie, że to okazja z gatunku tych nie do ominięcia" - napisali organizatorzy Mystic Festivalu.

"Powstałe w 1993 roku Six Feet Under początkowo nie było pełnoprawną, wściekle koncertującą machiną na zasadach pełnoetatowego zespołu. Na samym początku projekt pełnił funkcję pobocznej zabawy dla Chrisa Barnesa (wówczas Cannibal Corpse) oraz Terry'ego Butlera i Allena Westa (muzycy grali i wciąż grają w Obituary). W 1995 roku Chris został wyrzucony z Cannibal Corpse i postawił wszystkie karty na Six Feet Under. W tym samym roku ukazał się debiut grupy, czyli 'Haunted'. Zaprezentowany na nim death'n'roll spotkał się z ciepłym przyjęciem fanów. Kolejne płyty, a zwłaszcza 'Warpath' czy 'Maximum Violence' ukazywały dojrzewający, lecz wciąż dobrze znany styl zespołu, który nadal działał niezawodnie. Po drodze, między autorskimi wydawnictwami, Amerykanie opublikowali także cztery części cyklu 'Graveyard Classics' będące albumami coverowymi. Na ostatnim długograju, 'Killing For Revenge' z 2024 roku, Six Feet Under odsunęło się od death'n'rolla, wybierając ścieżkę bliższą klasycznemu death metalowi" - dzieje działającego od 33 lat zespołu z Florydy przypomniano na stronie organizatorów.

Six Feet Under - szczegóły albumu "Next To Die" (tracklista):

1. "Approach Your Grave"

2. "Destroyed Remains"

3. "Mister Blood And Guts"

4. "Mutilated Corpse In The Woods"

5. "Unmistakable Smell Of Death"

6. "Wrath And Terror Takes Command"

7. "Skin Coffins"

8. "Mind Hell"

9. "Naked And Dismembered"

10. "Grasped From Beyond"

11. "Next To Die"

12. "Ill Wishes".

