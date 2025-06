Jako dziecko wystąpił w TVP. Teraz podbiję scenę w Opolu?

W 2017 r. Stasiek wziął udział w polskich kwalifikacjach do Eurowizji Junior, jednak ostatecznie jury nie włączyło jego piosenki "To co żyje" do konkursu. Dwa lata później pojawił się w "The Voice Kids". Podczas Przesłuchań w ciemno zachwycił wszystkich trenerów swoim wykonaniem piosenki Mroza "1000 metrów nad ziemią".