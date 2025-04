Ostatni czas w życiu artysty zdecydowanie nie należy do tych letargicznych. W zeszłym roku, 3 grudnia, w kinach odbyła się premiera filmu dokumentalnego o Dawidzie Podsiadle, zatytułowanego po prostu "Dawid Podsiadło - Dokumentalny". Kolejna niespodzianka od artysty, jego własny festiwal, promowany pod szyldem "ZORZA", to pomysł, który tkwił w głowie muzyka już ponad rok temu. Teraz Podsiadło daje fanom mały wgląd do jego życia prywatnego - ogłosił, że jest w szczęśliwym związku.