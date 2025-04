Do Open'er Festivalu 2025 pozostało już tylko trzy miesiące, a organizatorzy wciąż nie domknęli line-upu. W sieci właśnie pojawiły się nowe informacje na temat artystów, którzy wystąpią na jednej z największych imprez muzycznych w Polsce. Od ostatniego ogłoszenia organizatorów minęło dwa miesiące, a posiadacze biletów zdążyli już bardzo się zniecierpliwić. Liczyli jednak na to, że przedstawiciele imprezy tylko budują napięcie i niedługo ujawnią nazwisko jakiejś wielkiej gwiazdy.

Nowe gwiazdy dołączyły do line-upu Open'er Festivalu 2025

Open'er 2025 odbędzie się w dniach 2-5 lipca 2025 r. i - jak co roku - sceny zostaną rozstawione na Lotnisku Gdynia-Kosakowo. Do tej pory organizatorzy zapowiedzieli występy m.in. zespołu Linkin Park, Nine Inch Nails, Camili Cabello, RAYE, FKA Twigs, Loli Young, Massive Attack, St. Vincent, Gracie Abrams czy duetu Justice. Dziś do line-upu dołączyły kolejne nazwiska, które nie do końca zadowoliły posiadaczy biletów.

"Uprzejmie informujemy, że do line-upu czterech festiwalowych scen Open'era 2025 dołączają: Jorja Smith, J Balvin, Peso Pluma, Schoolboy Q, Arca, Dean Lewis, Bambi, Wunderhorse, Fcukers, A. G. Cook, Zaho de Sagazan, Neil Frances present Club NF oraz Samara Cyn" - czytamy w mediach społecznościowych imprezy.

Posiadacze biletów są oburzeni. "Nie ma co kupować biletów w tym roku"

Potencjalni uczestnicy imprezy prędko zareagowali na najnowsze wieści od organizatorów. Festiwalowicze zalali profil Open'era na Instagramie komentarzami, a większość z nich nie jest pozytywna. Ludzie zarzucają przedstawicielom wydarzenia, że bardzo długo wstrzymywali się przed kolejnymi informacjami, a mimo to nie podali żadnego dużego nazwiska. Pod wpisem pojawiły się głosy, mówiące o tym, że część zainteresowanych zamierza odsprzedać swoje bilety.

"Tyle czekania na taki syf", "Nie popisaliście się", "Nieśmieszne", "Dramat", "Tragedia", "Co to jest... Dajcie już kogoś wystrzałowego, bo ile można czekać?", "Chyba pozostaje sprzedać bilety i kupić na Bittersweet", "No sorry, ale czekać dwa miesiące, żeby zobaczyć ogłoszenie Bambi, to naplucie festiwalowiczom w twarz", "Dobra, nie ma co kupować biletów w tym roku", "Halo! Sabrina, Shawn gdzie wy?", "I to już? A jacyś headlinerzy czy coś?" - piszą wściekli posiadacze biletów.

Maneskin na Open'er Festival 2022

To z pewnością jeszcze nie koniec ogłoszeń od Open'er Festivalu. W line-upie wciąż brakuje bowiem headlinerów. Uczestnikom imprezy pozostaje uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne informacje.

Ile kosztują bilety na Open'er Festival 2025?

Bilety na festiwal w dalszym ciągu są dostępne. Pula "Regular Tickets" obowiązuje do 10 czerwca 2025 r. lub do wyczerpania zapasów. Karnet 4-dniowy kosztuje obecnie 1089 złotych, wejście weekendowe to cena 799 złotych, a bilet jednodniowy to koszt 519 złotych.

