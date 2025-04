Format "Must Be The Music" jest uznawany przez wielu Polaków za kultowy, a od 7 marca 2025 roku fani programu mogą śledzić losy nowych uczestników show. W składzie jury zasiadły nowe osoby - Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh. Kolejny odcinek show, w piątek 11 kwietnia, zostanie wyemitowany na antenie Polsatu ponownie o godzinie 19:55.

Kim są YUOS? Muzycy zaprezentowali w "Must Be The Music" swój własny utwór

Nowy odcinek "Must Be The Music" przychodzi ze świeżą dawką talentów. Jednym z nich jest zespół YUOS, który tworzą liderka grupy i wokalistka Julianna "YUOS" Olańska oraz towarzyszący jej muzycy: perkusista Piotr Kraśner, gitarzysta Maciej Samluk, basista Konrad Załęski i pianista Marek Wieremiejewicz. Co ciekawe, uwadze Dawida Kwiatkowskiego nie umknął jeden aspekt. Okazuje się, że Konrad od 3 lat gra w zespole jurora "Must Be The Music".

"Basistę to macie na pewno dobrego" - odpowiedział Dawid Kwiatkowski. "Czy mogę cię prosić Konrad do mikrofonu? To jest Konrad, mój basista. Bardzo chciałem ci podziękować za te 3 lata wspólnej gry. Co tu robisz?" - zapytał zaskoczony Dawid. "Szukałem grania od października, odezwał się pierwszy zespół i jestem tu" - odpowiedział z uśmiechem na twarzy Konrad Załęski.

"Dawid, zawsze ci możemy pomóc, żeby to był dalej twój basista. (...) Jak coś to mrugnij" - żartobliwie zaproponował Sebastian Karpiel-Bułecka.

Basista Dawida Kwiatkowskiego nagle pojawił się na scenie "Must Be The Music". "Co tu robisz?" Polsat Polsat

YUOS w swojej muzyce łączy różne style - R&B, funky oraz elektronikę. Autorskie teksty Joanny poruszają tematy, jak przykładowo kobiecość, tożsamość, świadomość siebie czy relacje międzyludzkie. Wokalistka podczas występów łączy ze sobą taniec, wideo i performance.

Muzycy na scenie "Must Be The Music" zaprezentowali swoją autorską piosenkę "A może tak, może nie", zaś w międzyczasie Dawid Kwiatkowski wołał zza stołu jurorskiego do wokalistki: "Zostaw go, zostaw go!". Cały występ muzyków z grupy YUOS oraz reakcje i oceny jurorów już dziś w Polsacie!

