Dave Mustaine to niekwestionowana legenda muzyki gitarowej. Zaczynał w zespole Panic, jednak w 1981 roku dołączył do obecnie największego metalowego zespołu na świecie, jakim jest Metallica. Jego przygoda z Jamesem Hetfieldem i Larsem Ulrichem nie trwała jednak zbyt długo. W 1983 roku Mustaine został wyrzucony z zespołu za nadmierną konsumpcję używek oraz agresywne zachowanie wobec pozostałych członków Metalliki. To skłoniło go do założenia własnego zespołu - Megadeth. Dziś grupa należy do tzw. wielkiej czwórki thrash metalu, w której skład wchodzą również wspomniana Metallica, Anthrax oraz Slayer.