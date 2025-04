Norweska grupa już od ponad czterech dekad wytycza szlaki w muzyce ekstremalnej. Bogata historia zespołu znana jest nawet tym, którzy z black metalem na co dzień nie mają za wiele wspólnego - w końcu zabójstwo Euronymousa przez Varga Vikernesa oraz samobójstwo szwedzkiego wokalisty Deada odbiły się szerokim echem w pierwszej połowie lat 90., a następnie wczesny etap działalności grupy stanowił podstawę scenariusza filmu Jonasa Åkerlunda "Lords of Chaos" z 2018 roku.

Jednak wkład Mayhem w historię metalu to nie tylko mrożące krew w żyłach historie, ale przede wszystkim legendarne i ważne dla gatunku materiały - EP-ka "Deathcrush", koncertówka "Live in Leipzig", kultowy długogrający debiut "De Mysteriis Dom Sathanas", bezkompromisowy "Grand Declaration of War", ale też kolejne płyty, które przedstawiały formację jako tę, która nie stoi w miejscu i swoje brzmienie poddaje ewolucji - "Chimera", "Ordo ad Chao", "Esoteric Warfare", oraz zamykający na ten moment dyskografię "Daemon".